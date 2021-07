Suurbritannia kaotas koroonapiirangud, kuid juhtumite arv väheneb

Suurbritannia koroonajuhtumeid jääb esimest korda vähemaks, kui riigis puuduvad piirangud. Mitmed eksperdid leiavad, et juhtumite vähenemine on seotud vaktsineerimisega.

Uute tõendite kohaselt on Suurbritannias kolmanda laine tipp ületatud, kinnitatud nakkuste arv langes viiendat päeva järjest, teatas The Times esmaspäeval.

Pühapäeval registreeriti riigis 29 173 positiivset juhtumit.

Eelmisel esmaspäeval lõpetati Inglismaal kõik koroonapiirangud. Siis registreeriti päevas umbes 50 000 positiivset juhtumit.

Varem kasutas Suurbritannia nakkusjuhtumite vähendamiseks rangeid piiranguid. Riigis on samas üks maailma kõige kõrgemaid vaktsineerimise tasemeid.

Teised riigid jälgivad Suurbritanniat. Eesmärk on näha, kas massiline vaktsineerimine võimaldab taastada tavapärase elurütmi, teatas The Times.

"Ootasin koroonaviiruse juhtumite langust, kuid mitte nii suurt. Tahaksin oodata järgmise nädalavahetuseni, et näha lõplikku mõju, mida piirangute kaotamine epideemiale avaldab. Olen siiski positiivselt meelestatud," ütles Ida-Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter.

Hunteri sõnul on järgmised päevad üliolulised.

"Üha rohkem kohti avatakse, kuid koolid on samas kinni. Ma leian, et me ei näe infektsioonijuhtumite suurt tõusu," ütles Hunter.

Suurbritannia lähenemisviis põhjustas rahvusvahelist kriitikat. Isegi mõned Briti valitsuse nõustajad nimetavad valitsuse uut koroonapoliitikat hasartmänguks.

"Suurbritannia tegevus on epidemioloogiline rumalus," ütles Maailma Terviseorganisatsiooni tippametnik Mike Ryan.

Suurbritannia ministrid ja ametnikud muretsevad samas, et vaktsineerimine aeglustub nooremate vanuserühmade seas. Kolmandik 18–29-aastastest ei ole saanud esimest annust.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson tegi eelmisel nädalal ka ettepaneku, et loengutes osalemiseks peaksid üliõpilased olema täielikult vaktsineeritud, teatas The Times. Mitu tooride parlamendisaadikut aga ei toeta, et üliõpilastele seatakse piirangud. Piirangute seaduslikkuse ja praktilisuse pärast on mures ka haridusministeerium.