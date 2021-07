Teisest sambast lahkumise asjus on ümber mõelnud 3600 inimest

Pensioni teisest sambast lahkumise sooviavaldust on võimalik tagasi võtta juulikuu lõpuni, seni on tühistamisavalduse esitanud ligikaudu 3600 inimest.

Juuli alguses alustas rahandusministeerium kampaaniat, mis kutsus inimesi teisest sambast lahkumise avaldust tagasi võtma. Kampaania kõlas erinevates raadiokanalites ja ETV-s, lisaks ka sotsiaalmeedias.

Rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch ütles "Vikerhommikus", et meelemuutjate arv on veel üsna väike, kuid nädal on jäänud tühistamise avaldust esitada. "Selle kampaania eesmärk oli püüda inimesi, kes olid jäänud kõhklevale seisukohale," sõnas ta.

Kirchi sõnul peab riik andma inimestele suuniseid nende valikuvõimalustest ja järelemõtlemine on siinkohal väga oluline märksõna.

Ta lisas, et järgmise nädalaga proovitakse veel jõuda inimesteni, kes on kõhklejate seas ja kellel pole kindlat sihti, mida väljavõetud rahaga ette võtta. Kirchi sõnul on Kantar Emori uuringust välja tulnud väga konkreetsed sihtgrupid, kes soovivad teisest sambast raha välja võtta – kõrgharidusega naised ja keskealised mehed.

Kirch sõnas, et tühistamise avalduse esitanud inimestelt pole küsitud, miks nad otsustasid lahkumise avalduse tagasi võtta. Ta toob üheks mõjusaks põhjuseks välja aga selle, et sambast lahkumise järel pole võimalik sellega kümne aasta jooksul uuesti liituda.

"Kantar Emori uuringust tuli välja, et inimesed kaalusid seda kui olulist põhjust, et kümme aastat ei saa süsteemis jätkata ja seda enam on vastutus sinu enda õlgadel, kuidas koguda selleks hetkeks, kui enam ei saa või ei soovi töötada," ütles ta.

Kirch lisas, et kuigi teisest sambast lahkumise avalduse on esitanud 159 000 inimest, on sambasse jääjate arv siiski kõrge. "80 protsenti inimestest, kes on teise pensionisambaga liitunud, jätkavad seal kogumist," ütles ta.

Ta sõnas, et kiirustama ei pea ja läbimõtlemise aega jagub, sest teisest sambast lahkuda saab ka järgnevatel aastatel, kuni ei tehta vastavat seadusemuudatust. Lisaks ütles ta, et tulemas on uus kampaania, mis keskendub suures osas venekeelsele elanikkonnale.

"Nende puhul on märgata seda, et rahatarkuse tase võrreldes eesti keelt kõnelevate inimestega on pisut madalam," ütles Kirch.

Kirch lisas, et kampaania on tulemas augusti teises pooles ja septembris ning kutsub üles sellele, et inimesed ei langeks pettuste ohvriteks, kui teise samba raha kätte saavad. Lisaks on tema sõnul kampaania eesmärk juhtida tähelepanu sellele, kuidas raha kasutada ja investeerida.