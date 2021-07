Parvlaevade vahetus toob hiidlaste sõnul neile suurt majanduslikku kahju

Saaremaa liinil kulub laeva ülesõiduks 27 minutit, Hiiumaa liinil aga tund ja 15 minutit ehk peaaegu kolm korda kauem, mis tähendaks enam kui poole väiksema laeva puhul tippajal sadamas tundidesse ulatuvaid järjekordi. Raskendatud ligipääs võib Hiiumaa lühikese turismihooaja tipus teha kahju, mille suuruse arvutamine on paljudel ettevõtjatel alles pooleli.

"See hooaeg on päris lühike, praegusel juhul kokku 2,5 kuud keskeltläbi. Talvine ellujäämise varu, see, et üldse siin saarel aasta ringi elada, tegutseda, toimetada, see kogutaksegi praegu," lausus Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Tõllu eemaloleku aeg on veel lahtine, kuid võib ulatuda kuuni. COOP Hiiumaa juhataja Kaja Antons ütles, et tehtud on esialgne kalkulatsiooni kahjust, mida Tiiu asendamine Regulaga ja sellest kahanev külaliste hulk tähendada võib.

"See võib olla kuskil miljon eurot, kui see kriis kestab kuu ja rohkem. Oma arendustegevuse raha me teenime suvel," ütles Antons.

Transpordiettevõtte Hiiu Autotrans juhatuse liige Anu Pielberg rääkis, et Regula väiksem üleveovõimekus mõjutab Hiiumaa majandust laiemalt kui ainult turismisektoris.

"Me toome iga päev vähemalt kolmesajale inimesele mingisuguseid pakke, aluseid, ehitusmaterjali. See on iga jumala päev, mil nad ootavas seda, et teha oma ehitusi, teha oma tööd, saada oma autovaruosad kätte. See kõik on häiritud ja väga tugevalt häiritud," lausus Pielberg.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütles, et Tiiu Regulaga vahetamise asemel tuleks tihendada bussi- ja lennuliiklust Saaremaa ja mandri vahel ning otsida sinna varulaeva välisriigist. Ta loodab, et parvlaev Tiiu on Saaremaa liinil vaid 24.–26. juulini.

"Mina usun, et kokkulepped peavad ehk see, mida neljapäevasel suure ringi koosolekul rääkisime, et tegemist on kolmepäevase vangerdusega. Siitpoolt vaadates on kindlasti mõistlik probleemi lahendada nii, et me ei tekita juurde teist probleemi," nentis Tasuja.

Esmaspäeval on uus nõupidamine majandusministeeriumi, TS Laevade, transpordiameti ja Hiiumaa ning Saaremaa valla esindajate vahel, kus otsustakse järgmised sammud praamidega. Pielbergi sõnul on Hiiumaa ettevõtjad arutanud kahjunõude esitamist TS Laevad vastu, kui on selge, kui palju ettevõtete käive langema hakkab.