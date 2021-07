Randveer: TS Laevad ei riku Tiiu Saaremaa liinile viimisega lepingut

Hiidlased nõuavad avalikus pöördumises parvlaev Tiiu Saaremaa liinilt koheselt Hiiumaa liinile tagasi toomist, kuna laeva vahetamisega rikutakse lepingut. TS Laevade juhi sõnul on transpordiametiga sõlmitud lepingu muudatus, mis lubab laevu liinidel vahetada ning Tiiut ei saa Hiiumaa liinile veel tagasi saata, kuna ka pühapäeval on mõlema suursaare liinil oodata järjekorda mandrile pääsemiseks.

Hiidlased avaldasid laupäeval avaliku pöördumise valitsuse, transpordiameti ja TS Laevade poole, kus soovivad vedajalt lepingutingimuste täitmist ja Hiiumaa parvlaevaühenduse kahjustamise lõpetamist.

Hiiumaa volikogu, vallavalitsuse ja ettevõtjate allkirjastatud pöördumise kohaselt ei ole Tõllu vastu kaid sõitmise puhul tegemist vääramatu jõu tekitatud olukorraga, millega võiks õigustada üleveovõimekuse vähendamist Rohuküla-Heltermaa liinil.

See ei anna hiidlaste hinnangul põhjust praamifirmal lepinguliste kohustuste täitmisest loobumiseks. Kehtiva lepingu kohaselt peavad liini teenindama vähemalt 150 autokohaga laevad.

Praegu sõidab Hiiumaa liinil 65 autokohaga parvlaev Regula ja 150 autokohaga Tiiu viidi reisijate suurema arvu tõttu Saaremaa liinile.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul ei ole laupäeva pärastlõunal enam kummaski sadamas järjekordi ja kõik reisijad on autodega üle veetud. "See näitab seda, et otsus Regula Hiiumaale viimiseks oli ainuõige," märkis ta.

Randveeri sõnul on pühapäevastel väljumistel taas oodata mõlemal saarel järjekordi suursaartelt mandrile. Nädalaga on Hiiumaale reisijate arv kasvanud 10 protsenti. "Mahud saartele reisimiseks on kasvuteel ja TS Laevad hoiab seda võimekust lisareisidega. Kedagi ei jäeta ei saarele, ega mandrile," ütles ta.

Transpordiameti ja TS Laevade vahel sõlmitud liiniveolepingu järgi on võimalik vastavalt kirjalikule kokkuleppele liinide vahel laevu muuta ja Randveeri sõnul on praegu vastav lepingu muudatus ka allkirjastatud.

Transpordiameti ja TS Laevade vahel on sõlmitud liiniveoleping, mis võimaldab laevade muutmist liinide vahel, kui on sõlmitud vastav kirjalik kokkulepe. Siinkohal kinnitan, et vastav lepingu muudatus on Transpordiametiga sõlmitud ja allkirjastatud.

TS Laevad on neljapäevaks kokku leppinud kohtumise ettevõtjate ja Hiiumaa valla volikogu esimehe Aivar Viidikuga, et tekkinud olukorrale lahendusi otsida.

Randveeri sõnul töötab ettevõte selle nimel, et Tõll naaseks liinile 10. augustil. Siis peaks taastuma ka tavapärane parvlaevaliiklus.