Soomes tuvastati 360, Leedus 189 ja Lätis 56 uut koroonajuhtu

Soomes leidis viimase ööpäevaga kinnitust 360 uut koroonanakkuse juhtu, Leedus oli uusi nakatumisi 189 ja Lätis 56. Soome kahe nädala keskmine nakatumine on tõusnud kõrgemaks kui Eestis, Lätis või Leedus.

Viimase kahe nädalaga on Soomes registreeritud 4585 nakatumist, mida on 1769 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil, mil tuvastati 2816 nakkusjuhtu, teatas pühapäeval riigi terviseamet. See tähendab 63-protsendist nakatumiste arvu kasvu.

Pandeemia algusest peale on Soomes registreeritud 102 972 nakatumist, surnud on 978 koroonahaiget.

Terviseameti teatel oli Soomes reedel koroonaga haiglas 56 inimest, neist üheksa intensiivravil.

Viimase kahe nädalal haigestumus 100 000 elaniku kohta on umbes ligi 83, eelnenud kahenädalasel perioodil oli see 50. Näitaja on kõige kõrgem Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas (üle 148) ning kõige madalam Kesk-Pohjanmaal (alla 8).

Leedus tuvastati 189 uut nakatunut

Leedus tuvastati viimase ööpäeva jooksul 189 uut koroonanakkuse juhtu, ükski inimene COVID-19 tüttu ei surnud, teatas pühapäeval statistikaamet.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis 63,3-ni, positiivsete testide osakaal kasvas 2,2 protsendini päevas.

Leedus on alates pandeemia algusest andnud positiivse koroonaproovi 280 966 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 4410 inimest.

Viimase ööpäevaga viidi haiglasse seitse koroonahaiget, kokku on Leedu haiglate tavapalatites 80 COVID-19 patsienti ning intensiivravis 11 haiget. 75 koroonahaiget saab lisahapnikku.

Viimase 24 tunniga vaktsineeriti Leedus 3789 inimest, neist 3041 sai esimese ja 748 teise doosi.

Statistikaameti andmeil on Leedus immuniseeritud 51,3 protsenti elanikkonnast.

Lätis tuvastati 56 koroonajuhtu

Lätis tuvastati viimase ööpäevaga 56 uut koroonanakkuse juhtu, ühtki surmauhtumit ei olnud, edastas pühapäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 30,7.

Ööpäevaga tehti 6915 koroonatesti, millest 0,8 protsenti osutus positiivseks.

Ühtki koroonapatsienti viimase ööpäeva jooksul haiglasse ei võetud, kuid üks lubati välja. Praegu vajab COVID-19 tõttu haiglaravi 49 inimest.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud 138 481 inimest, COVID-19 tagajärjel on surnud 2550 inimest.

Eesti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 73,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 2,1 protsenti, teatas terviseamet pühapäeval.