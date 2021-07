Mitmes Euroopa riigis olid protestid piirangute ja vaktsineerimissurve vastu

Protestid läksid mitmel pool Euroopas laupäeval vägivaldseks. Kreeka politsei võttis Ateenas kasutusele veekahurid ja pisargaasi vastusena Molotovi kokteilidele, mille nende poole lennutasid protestijad, kes ei ole rahul meedikute kohustusliku vaktsineerimisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roomas tulid inimesed tänavale valitsuse otsuse vastu, mis lubab augustis kultuuriasutustesse ja restoranidesse sisse üksnes vaktsineeritud, koroonast paranenud või värskelt testitud inimesed.

"Ma seisan oma vabaduse eest nagu teiste vabaduse eest. Ma olen vaktsiinivastane, ela ja lase teistel elada," rääkis Roomas protestinud Claudia.

Prantsusmaal oli eri linnades tänavail kokku ligi 160 000 inimest. Ka seal läksid protestid kohati üle kähmluseks politseiga.

Alates sellest nädalast pääsevad Prantsusmaal kultuuriasutustesse vaid vaktsineeritud, koroonast paranenud või testitud inimesed. Seda põhimõtet on plaanis laiendada aga ka restoranidele ja rongidele. Samuti muutub meedikutele vaktsineerimine kohustuslikuks.

"On mingi piir, kus tuleb diskrimineerimisele vastu seista. Sina oled vaktsineeritud, sina saad juua kohvi terrassil. Sina ei ole vaktsineeritud, sina jood kõndides. See on hullumeelne," kommenteeris tervishoiutöötaja Christine.

Senat jättiski laupäeva õhtul kohvikuterrassid seaduseelnõust välja, muu plaaniga liiguti edasi.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus inimesi üles vaktsineerima ja ka ühiskonna suuremale ühtsusele selles küsimuses.

"Mida on sinu vabadus väärt, kui sa ütled, et ma ei taha end vaktsineerida, aga homme nakatad oma isa, ema või mind. Mina olen sinu vabaduse ohver, samas

sinul oli võimalus ennast ja mind kaitsta. Ma ei toeta tõejärgsust, ma usun, et teadusest rääkides on endiselt olemas tõde ja vale. Nii et ma jätkan väsimatult veenmistööd rahulikul moel ja teisi austades ning eelkõige ühtsuse vaimus. Eelkõige tahan ma üles kutsuda ühtsusele," kõneles Macron.

Koroonapassi uued reeglid on samas tõstnud Prantsusmaal huvi vaktsineerimise vastu. Teha saab seda muuhulgas randades.

"Oleks suurepärane taas elu nautida, pääseda välja ja jõuda normaalsuseni, mis meil oli enne," ütles Hugo Marrec.

Koroonapassi vastaseid toetab Ifopi uuringu järgi 35 protsenti prantslastest, 49 protsenti prantslastest on protestijate vastu. Vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud ligi 60 protsenti prantslastest.