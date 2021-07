Prantsusmaa muudab koroonavaktsineerimise meditsiinitöötajaile kohustuslikuks

Ühtlasi näeb seadus ette niinimetatud koroonapassi esitamise paljudel üritustel. Juba praegu ei pääse Prantsusmaal ilma vaktsineerimise või negatiivse testi tõendita kinno, muuseumisse ega ujulasse. Alates augustist tuleb tõend esitada ka restorani, baari, pikamaarongidesse või lennureisidele pääsemiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seaduses ette nähtud meetmed kehtivad 15. novembrini.

Seadus peab enne jõustumist heakskiidu saama põhiseaduskohtult. "Igapäevases elus muidugi (toob see tööd juurde), sest vaja on inimest, kes neid tervisepasse kontrolliks. Nii et peame ühe inimesejuurde palkama," ütles restorani tegevjuht Abel Mouyal.

"Ma pean kindlasti end vaktsineerida laskma, sest kui ma seda ei tee, ei saa ma ilmselt edasi töötada. Ja ma ei saaks ka väljas käia. Kuigi ega ma COVID-i tõttu praegu eriti väljas ei käigi, aga see läheb nüüd veelgi keerulisemaks. Nii et ma arvan, et lasen küll kaitsesüsti teha," rääkis restoranide ja kaupluste tehniline töötaja Danael Sempe.

"Mina pooldan vaktsineerimist, kuna tuleb olla vastutustundlik ja lasta end ühiskonna huvides vaktsineerida. Tervisepassi ma siiski ei poolda, sest minu meelest ei tohiks inimesi bioloogiliselt või vaktsineerituse järgi eristada. Minu jaoks on see problemaatiline, aga kui on selline reegel, siis on," kommenteeris üliõpilane Augustin Torquebiau.