Kallas ja Ratas tutvustasid fraktsioonidele uusi kandidaate presidendiks

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas arutasid võimaliku kandidaadi üle omavahel pühapäeva õhtul.

Keskerakond tutvustas kandidaati fraktsioonile esmaspäeva pärastlõunal toimunud koosolekul, kus valiti peale Mailis Repsi fraktsioonijuhi kohalt lahkumist fraktsiooni uueks esimeheks Jaanus Karilaid.

Karilaidi sõnul oli arutluse all kaheksa-üheksa inimese sobilikkus presidendiametisse. Tema sõnul peaks presidendikandidaatide osas selgus saabuma järgneval nädalal.

Reformierakond kogunes virtuaalsele koosolekule esmaspäeva õhtul kell 20.

Fraktsiooni esimees Mart Võrklaev rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et presidendikandidaadis esmaspäeva õhtul kokku ei lepitud. Tema sõnul andis Kaja Kallas ülevaate sellest, kuidas on kandidaatide leidmiseks läbirääkimised läinud ning arutati ka erinevaid nimesid.

"Aga kuna eesmärk on riigikogus vähemalt 68 saadiku poolt president ära valida, siis tuleb kokku leppida koalitsiooni ja opositsiooni üleselt ja täna töö selle nimel käib, et see kandidaat nii leida. Seetõttu avalikult nimedest rääkida on veel vara. Nimedega saab välja tulla siis, kui selline ühine kandidaat on olemas," rääkis Võrklaev.

Tema sõnul on Reformierakonnas arutelust läbi käinud viis-kuus nime.

Presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja 21 saadiku toetust. Selleks, et saada valituks vabariigi presidendiks, peab kandidaadi poolt andma hääle vähemalt 2/3 parlamendist ehk 68 inimest.

Riigikogu esimees Jüri Ratas on kutsunud 30. augustil kella 13 ajaks Toompea lossi kokku riigikogu erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on Eesti presidendi valimine.