Politoloog: Kaljulaidi kandidatuur valimiskogus pole välistatud

Kuigi Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid välistas, et Kersti Kaljulaid võiks presidendina jätkata, peab politoloog Martin Mölder siiski võimalikuks, et Kaljulaid on kandidaat valimiskogus.

Sotsiaaldemokraadid on oma sõnavõttudes asunud praegu ametis oleva presidendi tagasivalimist toetama. Erakonna juhatuse liige Riina Sikkut ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui Reformierakond ja Keskerakond pole siiani ühtegi uut kandidaati tutvustanud ning valimisteni on jäänud kuu aega, tuleks teha valik nende inimeste hulgast, kes on rahva seas populaarsed.

Sikkuti hinnangul on Kaljulaid hästi hakkama saanud. "Selle rolli enda järgi kenasti loonud, nii sisepoliitiliselt valusate sõnumitega välja tulnud kui ka välispoliitiliselt hästi hakkama saanud. Siis tekibki küsimus, miks alguses üldse kaaluda kedagi teist," selgitas Sikkut.

Politoloog Martin Mölder peab tõenäoliseks, et koalitsioon püüab ühise kandidaadi leida. Kui ühiskandidaat jääb leidmata ja erakonnad esitavad oma kandidaadi, siis see mõjub halvasti koalitsiooni tervisele. Reformierakonna ja Keskerakonna eelistused on erinevad.

"Veel opositsioonis olles Reformierakond toetas ametis oleva presidendi jätkamist. Praegu Keskerakond on öelnud sellele selge ei. Kui peaks tekkima selline olukord, kus Reformierakond toetab Kaljulaidi jätkamist ja Keskerakonnal on keegi oma kandidaat, siis see võiks väga tõenäoliselt tähendada ka valitsuse lagunemist. Ma arvan, et seda proovitakse vältida," kommenteeris Mölder.

Juhul, kui koalitsioon loobub ühise kandidaadi otsingust, siis võib praegu ametis oleva presidendi kandidatuur läbi minna valimiskogus.

"Ja siis oleks võimalik, et Reformierakond valimiskogus toetab Kaljulaidi ja sotsiaaldemokraadid toetavad teda ja lisaks veel, kui neil õnnestub ära veenda veel pooled valimiskogu liikmed, kes tulevad omavalitsustest, kus domineerivad valimisliidud, siis oleks mõeldav, et see 50 protsenti häältest tuleks kokku. Aga kuna seal on nii palju eeltingimusi, siis ma seda tõenäosust väga suureks ei pea," selgitas Mölder.

Sikkut ütles, et presidendikandidaadi leidmine peaks olema avatum protsess.

"See ei peaks olema tava, et rahvas kuuleb presidendikandidaadist vahetult enne hääletust. Me võiksime ikka lasta debatte pidada, kandidaadil ennast tutvustada, inimestel temalt küsimusi küsida ja kokku saada," ütles Sikkut.