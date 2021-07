Karilaid välistas Kaljulaidi toetamise teiseks ametiajaks

"Ma arvan, et esimene pool tema ametiajast näitas, et võiks mõelda sellele, kes võiks olla uus president alates augusti lõpust," ütles Karilaid teisipäeval "Vikerhommikus".

Karilaiu sõnul oleks Kaljulaid võinud püüda eri arvamusi ühiskonnas siluda, mitte neid võimendada.

"Ma arvan, et viimane aasta on ta olnud suhteliselt rahulik ja ei ole ühiskonda lõhkunud. Aga avangud, kui ta tuli presidendiks, esimesed kaks-kolm aastat, ta ikkagi näitas, et see tool on tema jaoks liiga palju," tõdes Keserakonna fraktsiooni juht.

Saatejuhtide viitele, et Kaljulaidi toetuseks on viimastel päevadel ilmunud mitmeid arvamusartikleid, vastas Karilaid: "Mina arvasin, et poolehoidjaid saab kuidagi teisiti mõõta, mitte arvamusartiklitega."

"Presidendiks peaks augusti lõpus "leidma kellegi teise", lõpetas Karilaid oma hinnangu president Kaljulaidi võimalustele selles ametis jätkkata.

Presidendivalimiste esimene voor riigikogus toimub 30. augustil ning Keskerakond ja Reformierakond tegelevad praegu võimaliku kandidaadi otsimisega.

"Plaan A on see, et peame tegutsema Reformierakonnaga sünkroonis, millimeeterhaaval," rääkis Karilaid. Kui kandidaat, kes sobib mõlemale koalitsioonipartnerile, on leitud, siis tuleb leida kolmas toetav erakond, kas Isamaa või sotsiaaldemokraadid, ütles Karilaid.

Presidendi riigikogus ära valimiseks on vaja 68 toetushäält, Reformeirakonnal (34 saadikut) ja Keskerakonnal (25 saadikut) on kahe peale 59 häält ning ükskõik millise kolmanda fraktsiooni toetusest piisaks presidendi äravalimiseks.

Karilaid lisas, et kui lähima seitsme-kaheksa päeva jooksul kandidaati ei leita, siis käivitab Keskerakond plaani B, kuid ta ei täpsustanud, mida see tähendab.