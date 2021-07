Opositsiooni sõnul on olnud vestlused presidendikandidaadi üle üldist laadi

Riigikogu opositsioonierakondade sõnul on valitsusliidu erakonnad nendega rääkinud võimalikest presidendikandidaatidest, kuid konkreetseks need jutud läinud pole. Kuigi koalitsioon on lubanud, et president valitakse riigikogus, peab EKRE võimalikuks, et ühtses kandidaadis kokku leppida ei õnnestu ning presidendi valib valimiskogu.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles "Aktuaalsele kaamerale", et on viimastel päevadel vestelnud presidendikandidaadi teemal nii Kaja Kallase kui ka Jüri Ratasega, kuid kindlat nime veel pole.

Peale EKRE pole teised opositsioonierakonnad ka oma kandidaate välja pakkunud nagu eelmiste presidendivalimiste eel.

"Me teame, mis juhtus eelmine kord, kui iga erakond läks oma kandidaadiga. Siis tekib keeruline olukord, et millal sa oma kandidaadi tagant ära tuled ja miks sa tuled. Ikkagi need kokkulepped tuleb saavutada enne, kui hõikad välja, et meil on väga hea kandidaat," põhjendas Seeder.

Kui esmaspäeval rääkisid koalitsioonifraktsioonid, et laual on korraga arutamise all kümmekond nime, siis Seedri sõnul aruteludes nii suurt persoonide valikut pole.

"Erakonnajuhtide omavahelistes vestlustes nii laia ringi kandidaate küll esitatud ei ole. Erinevad kandidaadid on läbi käinud ikka ükshaaval," sõnas ta.

Seedri sõnul pole praegu ametis oleva presidendi jätkamist arutatud. Selleks, et president saaks riigikogus valitud, on vaja vähemalt 68 toetushäält. See tähendab, et kandidaati toetab vähemalt kolm fraktsiooni.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Rannar Vassiljev peab ühise kandidaadi leidmist võimalikuks, kuid arvab, et kandidaadi otsimine võiks olla avatum.

"Kaks võimul olevat erakonda, kellel vastavalt vajalikku hääletsaaki riigikogus ei ole, omavahel arutavad ja siis kõik teised erakonnad ja ka avalikkus on nendest aruteludest kõrvale jäetud. Ma arvan, et see ei ole hea viis jõuda selleni, et päriselt riigikogus president saaks ära valitud," kommenteeris Vassiljev.

EKRE fraktsioonil ei ole võimalik riigikogu voorus oma häältega Henn Põlluaasa kandidatuuri üles seada ning neile avaneb võimalus valimiskogus. Erakonna aseesimees Mart Helme oletab, et nii Keskerakonnas kui ka Isamaas võib olla poliitikuid, kes sooviksid samuti, et presidendi valiksid just valijamehed, sest mõlemal erakonnal võib olla nende hulgas tugev toetus.

"Ma spekuleeriksin nii, et Reformierakonnas ollakse lõhki ja Reformierakonnas Kaja Kallase suhtes skeptiliselt ja võib isegi öelda, et vaenulikult meelestatud tiib soovib presidendivalimiste läbikukutamist riigikogus ja viimist valijameeste kogusse, et teha Reformierakonnas sisemisi vangerdusi," ütles Helme.

Esmaspäeval kinnitasid koalitsioonierakonnad taas oma soovi valida president riigikogus ning riigikogu koguneb selleks 30. augustil.