Iraani vaevab aastakümnete rängim põud

Iraanis on viimase 50 aasta suurim põud, mis mõjutab nii majapidamisi kui ka põllumehi ja karjakasvatajaid.

Madal veetase on kaasa toonud ka ulatuslikud elektrikatkestused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teheranis tulid inimesed tänavatele, et protestida veepuuduse vastu riigi lõunaosas.

Nädalavahetusel sai ametlikel andmetel vähemalt neli inimest meeleavalduste käigus surma, aktivistide sõnul on hukkunute arv suurem. Ametivõimude sõnul on tegemist provokaatoritega, kes on end rahulike meeleavaldajate hulka peitnud.