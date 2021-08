Iraani endine president tunnistas vigu ja palus vabandust

Riigitelevisioonis esinedes ütles Rouhani, et andis oma kahe ametiaja jooksul endast parima. Samuti vihjas ta ebaõnnestumistele.

"See, mida me inimestele rääkisime, ei olnud tegelikkusega vastuolus. Kuid me jätsime osa tõest rääkimata. Ma leidsin, et see pole kasulik ja võib kahjustada rahvuslikku ühtsust," ütles Rouhani.

"Palun inimestelt vabandust nende kannatuste pärast," lisas Rouhani.

Rouhani siiski ei täpsustanud, mida ta oma märkustega täpsemalt mõtles.

Rouhani ametiajal tulistas Iraan eelmisel aastal ekslikult alla kommertslennuki. Hukkusid kõik pardal olnud 176 inimest.

Iraani juhid ei tee tavaliselt avalikule arvamusele järeleandmisi. Rouhani palus vabandust aga ka eelmisel kuul, siis elektrikatkestuste pärast.

Teisipäeval astus ametisse uus president. Presidendiks sai vaimulik ja endine peakohtunik Ebrahim Raisi. Raisi hüüdnimi on Teherani lihunik, teatas The Times.

Raisi on poliitveteran. Lääneriikide meedia spekuleerib, et temast võib saada ka riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei järeltulija.

Rouhani sai riigi presidendiks 2013. aastal. Tema juhtimisel sõlmiti 2015. aastal ka suurriikidega tuumaleping. USA loobus lepingust 2018. aastal. Donald Trumpi administratsioon taastas ka karmid sanktsioonid.

USA president Joe Biden lubas valimiskampaanias, et taastab 2015. aastal sõlmitud tuumalepingu.

Bideni administratsioon pidas Teheraniga kaudseid läbirääkimisi. Pärast valimist Iraani presidendiks on läbirääkimised aga praktiliselt lõpetatud, teatas Financial Times.

USA ja Suurbritannia süüdistasid sel nädalavahetusel Iraani droonirünnaku korraldamises. Rünnakus hukkusid britt ja rumeenlane.