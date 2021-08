USA alustas uurimist, mis on seotud tankeri võimaliku kaaperdamisega

USA kaitseministeerium alustas teisipäeval Omaani lahes uurimist, mis on seotud tankeri võimaliku kaaperdamisega.

"Araabia Ühendemiraatidest (AÜE) umbes 100 kilomeetrit ida pool toimus potentsiaalne kaaperdamine," teatas teisipäeval Suurbritannia merevägi.

"Me liigutame vägesid, et asja uurida. Meie alus peaks piirkonda jõudma lähitundidel. Oleme mures ja peame nõu rahvusvaheliste partneritega," ütles Pentagoni ametnik.

Vähemalt viis relvastatud meest ronisid tankeri pardale ja kaaperdasid selle. Laeva täpne identiteet pole veel selge, teatas Financial Times.

Allikate teatel on kaaperdatud aluseks bituumenit transportiv tankerlaev Asphalt Princess. Laeva omanik on AÜE firma Prime Tankers LLC. 2019. aastal kaaperdas Iraan Prime Tankersi aluse MT Riah.

Omaani laht on oluline naftatranspordisõlm. Viimastel nädalatel on olukord regioonis üha pingelisem. USA ja Suurbritannia süüdistasid pühapäeval Iraani, et islamiriik vastutab droonirünnaku korraldamises naftatankerile. Rünnakus hukkusid britt ja rumeenlane.

"Washington on kindel, et Iraan korraldas selle rünnaku," ütles USA kaitseminister Antony Blinken.

Teisipäeval astus ametisse uus Iraani president. Presidendiks sai vaimulik ja endine peakohtunik Ebrahim Raisi. Raisi hüüdnimi on Teherani lihunik, teatas The Times.

Raisi on poliitveteran. Lääneriikide meedia spekuleerib, et temast võib saada ka riigi kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei järeltulija.

Raisi lubas astuda samme USA sanktsioonide tühistamiseks. Samuti lubas ta tugevdada riigi majandust.

"Me ei seo kindlasti inimeste elatustaset võõraste jõudude otsustega," ütles Raisi.

2018. aastal loobus Donald Trumpi administratsioon tuumakokkuleppest. USA taastas Iraani-vastased karmid sanktsioonid. USA president Joe Biden lubas valimiskampaanias, et taastab 2015. aastal sõlmitud tuumalepingu.

Bideni administratsioon pidas Teheraniga kaudseid läbirääkimisi. Pärast Raisi valimist Iraani presidendiks on läbirääkimised aga praktiliselt lõpetatud, teatas Financial Times.