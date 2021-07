Lutsar: koroonatõend tuleks laiemalt kasutusele võtta

"See oli meie soovitus, sest tervisepass (koroonatõend - toim.) võimaldab meil edasi minna nende asjadega, mis ei ole riigis kohustuslikud nagu näiteks suurüritused. See võimaldab neid üritusi korraldada, sest on juba väga palju inimesi, kes on korralikult kahe doosiga vaktsineeritud. Sellega tuleb edasi minna," ütles Lutsar teisipäeval ERR-ile.

Küsimusele, kui kiire on koroonatõendite kasutuselevõtuga, vastas Lutsar, et need tuleks kasutusele võtta niipea, kui võimalik.

"Ma arvan, et me oleme praegu juba olukorras, kus me ei tee kellelegi liiga, sest kõigile on vaktsiin alates 17. maist kättesaadav olnud. Sellest ajast saadik on olnud võimalik saada juba ka kaks doosi, sest aega on nii palju mööda läinud," rääkis Lutsar. "Muidugi peab olema mingisugune ettevalmistusaeg, aga väga venitada sellega ka enam mõtet ei ole," lisas ta.

Koroonatõend näitab selle omaniku vaktsineeritust, läbipõdemisega saadud immuunsust või hiljutise koroonatesti negatiivset tulemust.

Lutsar rääkis ka sellest, et nõukoda võib soovitada piirangute kehtestamist inimestele, kes ei ole vaktsineeritud. "Meil on ju piisavalt vaktsiine, meil on piisavalt kohti, kus vaktsineerida, nii et kõik, kes veel ei ole vaktsineeritud, võiksid kindlasti vaktsineerima minna," rääkis ta.

Teadusnõukoja juht tunnistas, et esmaspäeval kogunenud nõukoda ei esitanud valitsusele veel soovitusi sügiseks. "Praegusel ajahetkel veel lõplikku tegutsemiskava ei ole, aga arutasime teemat ja igaühele jäi kodutöö mõelda, missugune võiks sügisene tegutsemiskava olla. See on teadusnõukoja liikmetele kodutöö praegu," ütles Lutsar.

Lutsari sõnul on küll nakatumiste arv hakanud kasvama ning 90 protsenti uutest nakatunutest on saanud viiruse delta tüve, kuid kuna ka vaktsineerituid on juba üsna palju, siis raskelt haigestunuid ja surnuid on märksa vähem. See näitab, et praegu kasutatavad vaktsiinid annavad ka delta tüve vastu tõhusa kaitse, rõhutas valitsuse teadusnõukoja juht.