USA vabariiklasest senaator: järgmistel vahevalimistel kordub 1994. aasta

USA senaator Lindsay Graham ütles esmaspäeval, et järgmise aasta vahevalimised on vabariiklastele sama edukad kui 1994. aasta vahevalimised. Vabariiklased saavutasid kongressis 1994. aastal enamuse esimest korda pärast 1952. aastat.

"Ma arvan, et järgmine aasta saab uuesti olema 1994. aasta. Riigis on meeletu inflatsioon, kuritegevus on kontrolli alt väljas. Riigijuhid ei tea, mida nad teevad, puudub pädevus. Vabariiklaste partei tuleb tagasi suurelt, kui seame üles õiged inimesed," ütles Graham.

2022. aastal peavad vabariiklased kongressis enamuse saavutamiseks juurde võitma ainult viis kohta. Senatis on enamuse saavutamiseks vaja ainult ühte kohta, teatas The New York Post.

"Ma arvan, et me võtame senati tagasi, kui me just ise midagi väga valesti ei tee," ütles Graham.