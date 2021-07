Tallinna vaktsineerimiskeskused lõpetavad suve lõpus töö

Tondiraba spordikeskuses lõpetati vaktsineerimiskeskuse töö eelmisel nädalal. Sotsiaalministeeriumi nõunik Gea Otsa ütles, et seal vaktsineerimisi läbi viinud Medicum jätkab vaktsineerimist enda asutuses.

"Oleme arutanud Lasnamäe linnaosa valitsusega, et kui Lasnamäel vaktsineerimiseks nõudlus kasvab, et kas siis oleks taas võimalik Tondiraba spordikeskust kasutada. Need kokkulepped on praegu töös," ütles Otsa.

Sõle spordikeskuses saab vaktsineerida kuni 28. augustini ja seal tehakse peamiselt teisi vaktsiinidoose.

Kaja kultuurikeskuses asuv vaktsineerimiskeskus on avatud kõige kauem, seal on võimalik vaktsineerida septembri lõpuni.

"Kaja kultuurikeskusega on kokkulepet pikendatud, vaktsineerimiskeskus saab seal tegutseda vähemalt 26. septembrini. Seal tehakse nii esimesi kui teisi doose," ütles Otsa.

Vaktsineerimiskeskuste sulgemiste kohta ütles Otsa, et need loodi eesmärgiga suve jooksul vaktsineerida kiiresti võimalikult suur hulk inimesi ja kokkulepped ruumide omanikega sõlmiti vastavalt sellele.

"Pärast suve jätkub vaktsineerimine tervishoiuasutuste pindadel, kus see toimub ka praegu. Samuti toimub erinevaid kiirvaktsineerimise üritusi ja liiguvad ringi mobiilsed vaktsineerimisüksused," lisas Otsa.