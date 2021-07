Martin Helme kutsub inimesi üles valitsuse uusi piiranguid eirama

Helme hinnangul on valitsus koroona ohjamises igal tasandil läbi kukkunud ning karistab inimesi oma suutmatuse pärast.

"Ma pole vaktsineerimisvastane, tegin endale ära, aga see, kuidas tänane valitsus "reklaamib" vaktsiine, teeb vist küll iga inimese lisaks valitsusvastaseks olemisele vaktsineerimisvastaseks. Ja see, kuidas Kallase valitsus karistab kogu ühiskonda oma saamatuse ja võimetuse eest, on tülgastav. Minge minema. Pange amet maha ja minge minema. 15 suvalist nime telefoniraamatust saab ka riigi valitsemise ja koroona ohjamisega paremini hakkama kui teie! Teie, kes te panite oma kohvisõbrast koalitsiooniläbirääkijaga koalitsioonileppesse põhiülesandeks koroonaga hakkama saamise. Te olete läbi kukkunud ka omaenda mõõdupuu järgi," kirjutab Helme sotsiaalmeedias.

"Ma kutsun üles inimesi kodanikuallumatuse korras eirama valitsuse uusi keelde. Oma võimuletuleku järgse seitsmekuise tegevusetuse ja võimetuse järel otsustati üleöö kruvid jõhkralt kinni keerata, et näidata, et ollakse kuidagigi olukorra peremehed. Ei olda. Karistatakse valimatult kõiki enda läbikukkumise eest. Me ei pea nende uute piirangutega nõustuma. Me ei pea selle läbikukkunud valitsusega nõustuma. Eelmine valitsus sai hakkama. Küllap järgmine saab ka hakkama," lisas ta.

Valitsus otsustas kehtestada alates 2. augustist uuesti maskikandmise nõude ühissõidukites. Ühtlasi otsustas valitsus langetada alates 9. augustist veelgi nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osalejate piirarve, muudatused hakkavad kehtima ka toitlustusasutustes.