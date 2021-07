Õpilased ja õpetajad saavad sügisel koolides vaktsineerida

Et võimalus vaktsineerida koroonaviiruse vastu ka alla 16-aastaseid tekkis alles juuni keskel, on praeguseks vaktsiinisüsti saanud umbes 25 protsenti kõigist üle 12-aastastest noortest. Uus kooliaasta algab aga juba kuu aja pärast.

"Enne kooliaasta algust ja kooliaasta alguses pakume kooliõdedega koostöös võimalust vaktsineerida ka koolimajades. Kindlasti saame noori vaktsineerida koolides lapsevanema nõusolekul. Me töötame välja infolehe, kus on informatsioon ka vaktsineerimise kõrvalmõjude kohta ja lapsevanem peab andma oma allkirja," rääkis haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

"Meie eesmärk on mitte ainult üldhariduskoolides pakkuda vaktsineerimist, vaid kindlasti ka kutsekoolides, kus on samuti kooli tervishoiuteenuse osutajad, aga ka rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides," lisas ta.

Alaealised saavad koolis kaitsesüsti vaid lapsevanema nõusolekul.

Eestis on vaid kümme väikest koolimaja, kus medõel pole haigekassa lepingut ehk luba vaktsineerida, neis on haigekassa lubanud mure lahendada.

Enamikus koolimajades on valmisolek vaktsineerimiseks juba ammu olemas.

"Meil on kooliõe teenus OÜ Eldredi poolt, kes on ka mitmes vaktsineerimiskeskuses teenust pakkuv. Selles mõttes olime me siis valmis, kui oli haridustöötajate vaktsineerimise algus, juba siis oleksime saanud omas majas teha. Kooliõde on olemas, tingimused on olemas hoiustamiseks-käitlemiseks. Nii et kui sedapidi, siis sajaga," rääkis Võnnu keskkooli direktor Valdek Rohtma.

Üldhariduskoolide õpetajatest on vaktsineeritud ligi 75 protsenti. Kuna õpetajad on koolide avatuna hoidmiseks hädavajalikud, loodab ministeerium selle protsendi saada 90 juurde.

"Me tegutseme ka selle nimel, et kooliõel oleks õigus vaktsineerida ka täiskasvanuid. Justnimelt, et pakkuda võimalust ka õpetajatel ennast mugavalt vaktsineerida, aga ka teistel koolitöötajatel. Ja miks mitte ka üldiselt kogukonnale avada seda vaktsineerimise võimalust. Selleks on vaja muuta ühte valitsuse määrust ja selle leppisime kokku, et selle me valitsusse viime," ütles Kersna.