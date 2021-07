Pärast piiranguteadet kasvas inimeste ind vaktsineerima minna

Pärast valitsuse neljapäevast otsust kehtestada uued piirangud on vaktsineerimisaegade registreerimiseks kasutatavas digiregistratuuris järsult suurenenud esmaste süstide broneerimiste arv.

Sotsiaalministeeriumi nõunik Gea Otsa ütles ERR-ile, et viimase ööpäeva jooksul oli hommikuse seisuga tehtud digiregistratuuris 3658 esmase doosi broneeringut. Eelmisel ööpäeval tehti 2908 ja ööpäev enne seda 2727 broneeringut.

"Võib öelda küll, et broneeringute tegemine on hoogustunud," ütles Otsa.

Neljapäeval otsustas valitsus tuua madalamale meelelahutusüritustel osalejate piirmäärad. Alates 9. augustist lubatakse sisetingimustes koguneda kuni 50 ja välitingimustes kuni 100 inimesel.

Uued piirarvud kehtivad avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel, kinoseanssidel, meelelahutusteenuse osutamisel, jumalateenistustel, muuseumides ja näitustel. Samuti puudutavad need sportimist, treenimist, noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, spordivõistluste ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist

Uued piirarvud kehtivad ka avalikuks kasutamiseks mõeldud saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates. Samuti tuleb nii sise- kui ka välitingimustes kehtestatavaid piirarve edaspidi järgida toitlustusasutustes. Samas ei puuduta piirarvud kaubandusettevõtteid ja teiste teenuste osutamist, kus jäävad kehtima inimeste hajutamise ja desinfitseerimise nõuded.

Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustel olla edaspidi ainult siis, kui on tagatud nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et kontrollida tuleb kõigi inimeste COVID-19 tõendeid, nende ehtsust ja kehtivust. Üritustel saavad osaleda ainult vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

Sellisel juhul võib sisetingimustes olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 inimest.