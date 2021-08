Tallinnas alustas tööd vaktsiinikiirabi

Vaktsiinikiirabi on lahendus, kus vähemalt kümneliikmeline end COVID-19 vastu vaktsineerida soovivate inimeste grupp saab Tallinna piires kutsuda vaktsineerijad enda juurde kohale – on see siis töökoht, korteriühistu, spordiklubi, sõpruskond vms, teatas töörühma pressiesindaja.

Ettetellimise aeg on vähemalt 48 tundi ning pärast päringu tegemist võetakse tellijaga ühendust ja täpsustatakse, millal vaktsiinikiirabi saabub.

Vaktsineerimisel kasutatakse peamiselt ühedoosilist Jansseni vaktsiini, mistõttu saab kiirabis inimesi vaktsineerida alates 18. eluaastast.

"Kindlasti on meie projekt abiks neile inimestele, kellel on keerulisem vaktsineerimispunkti ise kohale minna, kuid me ei lükka tagasi ka teisi," selgitas vaktsiinibussi ideed Lääne-Tallinna keskhaigla ravijuht Imbi Moks.

"Tuleb saata meiliaadressile ltkhvak@keskhaigla.ee nende vaktsiinisoovijate nimekiri. /.../ Ja kui selline nimekiri ja andmed on saadetud meie klienditeeninduse inimestele, siis nemad võtavad juba kontaktisikuga ühendust. Täpsustavad vajadusel mida, millal, kuidas ja püüame tellimused täita 48 tunni jooksul," selgitas Moks.

Esimesena kutsus vaktsineerijad kohale Merko Ehitus ja lasi vaktsineerida üle 20 objektil töötava ehitaja.

Vaktsiini saanud Madis tunnistas vähest närveerimist. "Tegelikult ma seda lootsin, jah, et kunagi tullakse kohale ja antakse võimalus, et ma ei peaks hakkama kuskil ennast registreerima ja eraldi minema," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Merko Ehituse üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauk tõdes, et koroonasse nakatunud töötajad on minevikus pärssinud tööd ehitustel ning vaktsiinikiirabi plaanitakse teistelegi objektidele kutsuda.

"Selline huvi on olnud ka töötajatel, et võimalikult mugav võimalus oleks nende jaoks loodud. Ja loomulikult ettevõttena on meie kohustus enda töötajaid kaitsta kõikvõimalike viiruste ja halbade asjade eest, nii et selline mugav võimalus on loodud ja meil on väga hea meel ja me pakume seda töötajatele kindlasti ka edaspidi," ütles Hergauk.

Kui vaktsiinikiirabi pealinnas menukaks osutub, võib see laieneda ka teistesse linnadesse.

Ühtlasi avavad sel nädalal kõik maakonnad vähemalt ühe püsiva kabineti, kus soovijatel on võimalik end COVID-19 vastu vaktsineerida.

Vaktsineerimisele on võimalik läbi üleriigilise digiregistratuuri aeg kirja panna, kuid inimesi oodatakse kõigisse kabinettidesse vaktsineerima ka eelnevalt registreerimata. Kabinetid on avatud esialgu septembri lõpuni.

Vaktsineerimiskabinetid on avatud haiglavõrgu arengukava haiglate abil ning kõigi kabinettide asukohad ning avamisajad on märgitud nimekirjana ja lisatud kaardirakendusse veebilehel vaktsineeri.ee.

30. juuli seisuga olid avamisajad kinnitatud 13 maakonnas. Saaremaal ja Hiiumaal asuvad kabinetid on samuti avatud, kuid täpsed kellaajad selguvad selle nädala alguses.

Kõik vaktsineerimiskabinetid on avatud vähemalt viiel päeval nädalas, millest üks päev on kõigi maakondade puhul ka puhkepäev. Kabinetid on avatud kaheksa tundi päevas. Vaktsineerimiskabinettide töö on esialgu planeeritud kuni septembri lõpuni.