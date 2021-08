Ettevõtted seisavad uue nädala piirangute eel keeruliste otsuste ees

Esmaspäevast hakkavad kehtima uued ruumi täituvuse nõuded. See tähendab, et ettevõtted on otsuse ees, kas kontrollida koroonatõendeid või lubada sisse kuni 50 külastajat.

Esmaspäeval kehtima hakkavad piirangud on pannud paljud asutused raskesse olukorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Spordiklubi MyFitness Rävala, Ülemiste City ja Rocca al Mare klubis hakatakse kontrollima nakkusohutust, teistesse pääseb kuni 50 inimest.

"Meie eesmärk ei ole mitte kedagi diskrimineerida, vaid lubada kõiki oma liikmeid trenni. Ja selline moodus on ainus moodus, mis praeguse valitsuse määruse ajal on võimalik. Ehk siis vaatasime külastuste statistikat, kõik klubid peaksid vähemalt augustis sellega hakkama saama ja siis need kolm klubi on suurema külastatavuse arvuga," rääkis MyFitness Eesti tegevjuht Tiina Otsa.

Vapiano restoranides hakkab vähemalt esialgu samuti kehtima 50 külastaja piirang.

Apollo Group restoranide tegevjuhi Erki Aameri sõnul loetakse inimeste arvu külastajakaartide abil ning seal, kus kaarte pole, loeb külastajaid teenindaja. Samuti jäetakse mõnda restorani alles vaid 50 istekohta.

"Kui vaktsineerimine on taas oma hoo sisse saanud ja aina rohkem meie sihtgrupist on vaktsineeritud, me kindlasti kogu aeg jälgime seda ja teeme vastavalt ka otsuseid, kas jätkame 50 inimese piiranguga või hakkame tõendeid kontrollima," selgitas Aamer.

Nii Aamer kui ka Otsa leiavad, et piirang on veidi ebaõiglane.

"Vaadates ka Vapianot,/.../ siis siia 50 inimest mahutada, jääb küllalt hõredaks. Aga samas mõni väiksem keldribaar võib ka seda 50 inimesega jätkata, kus kindlasti ühe inimese kohta ruumi nii palju ei ole. Leian, et see karistab praegu ikkagi suuremaid ettevõtjaid," ütles Aamer.

"Meie, kinod, teised analoogsed asutused peame rakendama piiranguid. Samas väga paljud asutused ei pea neid rakendama, nagu poed, kauplused," märkis Otsa.

Ta sõnas, et segaseks on jäänud ka see, kes tohib kiirteste klubis kohapeal teha. Terviseameti sõnul võivad teste teha vaid terviseteenuste osutajad.