Pärnu eakad kasutavad usinalt raamatukogus koroonatõendi printimise võimalust

Enamikul, kes lähevad Pärnu keskraamatukokku vaktsineermistõendi väljatrükkimise sooviga, polegi sellega muud probleemi, kui et kodus lihtsalt pole printerit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu moodustavad just selle vajaliku tõendi printimissooviga külastajad perioodikasaali kundedest enamiku, kuigi printida soovitakse muudki ja ajalehti-ajakirju käiakse samuti lugemas.

Kui vajalikud paroolid on olemas, käib tõendi väljatrükkimine raamatukogus kiiresti.

"Kuna ma olen harjunud mobiil-ID-ga oma asju ajama, siis ei olnud midagi keerulist. Ja abi oli ka. /.../ Reisile minnes on kindlam, kui mul on paber. On mul telefonis ka see asi olemas, aga mine tea, äkki saab aku tühjaks või mida iganes. Ja nüüd vist siin kontsertidele minekuks ja kus kõik võib vaja minna. Lasin kohe kaks tükki teha," rääkis Irisa Sameli.

Ago Kunglal jäi vaktsineerimistõend neljapäeval saamata. "Ei andnud, need koodid on vanad juba. Tuleb miilitsasse minna ja uuendada. /.../ Võib-olla kahe nädala pärast ei saa bussi ka, küsitakse tõendit. Igal pool, kus tahad minna. Näiteks tahad Lätti õlle järgi minna, peab ka olema kaart piiri peal ette näidata," rääkis ta.

Koodide puudumine ongi põhjus, miks osal tuleb uuesti printima minna.

"PIN-koodid on maha jäänud mõnel, mõni ütleb, et tema pole kunagi saanudki PIN-koode. Ja siis ma saadan nad koju neid otsima ja reeglina nad tulevadki selle ümbrikuga. Väga paljudel vanematel inimestel üllatuseks on Smart-ID tehtud, nendega läheb väga lihtsalt. Printimise hind on meil 15 senti, mõni tahab värvilist, siis on 70 senti vaja maksta," rääkis raamatukoguhoidja Urve Saard.