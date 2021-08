Ööpäeva jooksul andis positiivse koroonaproovi 241 inimest, suri üks haige

Uutest nakatunutest 178 inimest ehk 73,9 protsenti oli vaktsineerimata. 12 nakatunu vaktsineerimiskuur on pooleli ning 51 (21,2 protsenti) nakatunu vaktsineerimiskuur on lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 185,18.

Ööpäeva jooksul avati üheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 48 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 34 inimest.

Haiglaravil viibivatest patsientidest viis inimest ehk 10,2 protsenti on lõpetatud vaktsineerimisega (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu neli inimest).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene – 81-aastane vaktsineerimata mees. Kokku on Eestis surnud 1277 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 94 inimesel. 68 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Tartumaale lisandus 35, Võrumaale 26, Pärnumaale 22, Lääne-Virumaale kaheksa, Järva- ja Ida-Virumaale seitse, Põlvamaale kuus uut positiivset testitulemust. Lääne-, Valga- ja Viljandimaale lisandus viis, Raplamaale kolm, Saaremaale kaks ja Jõgevamaale üks uus nakatunu. Hiiumaale ei lisandunud ühtegi positiivset testitulemust. 15 juhul puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Ööpäeva jooksul manustati 5407 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 657 902 inimesele. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 574 814 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,8 protsenti.