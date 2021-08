Mustakivi tee läbimurde vajadus tekitab piritalastes küsimusi

Tallinna Pirita linnaosa elanike hulgas levib kahtlus, et metsa planeeritav Mustakivi tee pikendus ei lahenda linnaosa liiklusprobleeme.

Neljapäeval andsid Mustakivi tee läbimurde keskkonnamõju hindamise programmi uuringu läbiviijad ülevaate, kuidas programmi hakatakse kokku panema ja milliseid uuringuid tuleb veel teha, et tulevikus teed projekteerima ja ehitama asuda.

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul ei olnud kohtumise eesmärk arutada projekteerimise küsimusi, vaid keskkonnamõjude hindamise projekti. "Osapooled läksid tegelikult üsna emotsionaalseks ja toodi välja aspekte, mis otseselt või kaudselt ei puuduta Mustakivi tee läbimurret," rääkis Liinat ERR-ile esile kerkinud vaidlustest.

"Linnavalitsus ei suuda kuidagi selgelt ära põhjendada, milleks teed vaja läheb ja millist probleemi see lahendab," ütles kohalik elanik Andres Sang ja viitas 2020. aastal avaldatud Mustakivi tee liiklusanalüüsile, mille kohaselt näitab modelleerimistulemuste võrdlemine aastatel 2020–2040, et Mustakivi tee pikendus ei ole objekt, mis lahendaks Pirita tee liiklusprobleeme.

"Mustakivi tee pikenduse näol tekib küll uus, olemasolevast Kose tee tõusust atraktiivsem ühendus Pirita-Kose ja Lasnamäe vahele, kuid Pirita ja Pärnamäe tee liiklusprobleeme see olulisel määral ei lahenda," seisab analüüsis.

"See ei kõla proportsionaalselt, et väikese tänava loomiseks kohta, kus mitte kunagi pole tänavat olnud ja mis ei lahenda suuri probleeme, kulutatakse nii meeletu suur summa," viitas Sang projekti planeeritavale maksumusele, mis olevat 20 miljonit eurot.

Liinat ütles, et projektiga minnakse edasi ning samas pidas oluliseks liikuvusuuringu läbiviimist põhjalikuma ülevaate saamiseks. Ta möönis, et teevastaste argumendid tuginevad eeskätt sellele, et teed ei tohiks üldse tulla, mitte niivõrd sellele, kuidas seda paremini projekteerida.

"Projekt, mis tehakse, peaks vastama liiklusvajadustele ja teisalt olema keskkonda säästev," ütles Sang ja kinnitas, et kohalikud elanikud ei ole mitte tee vastu, vaid nad soovivad saada selget ülevaadet, miks tee rajamine vajalik on.

Ehitustegevuse algust Liinat enne prognoosida ei julge, kui uuringud on tehtud. "Siis saab uue avaliku arutelu teha. Kui avalikud arutelud on läbi, saab alles alustada projekteerimisega ning alles siis saab rääkida konkreetsest ehitustegevusest," ütles ta.

Sang avaldas lootust, et linnavalitsusel on julgust otsustada ka teed mitte rajada, kui analüüsidest selgub, et seda mõistlik teha ei ole.