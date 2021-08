HTM põrgatab koduste laste arengu kontrollimise kohustuse perearstidele

HTM-i alus- ja põhihariduse osakonna peaekspert Tiina Peterson ütles ERR-ile, et ministeerium loobub esialgsest plaanist kohustuslikus korras koduste laste arenguhindamist ja -vestlust läbi viia.

"Haridus-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna üleselt kavandatakse süsteemi loomist, kus kodus alusharidust omandavate laste arengut hindab perearst tervisekontrolli raames," sõnas Peterson.

Talvel plaanis ministeerium kehtestada kohustuse lapsevanemal oma lapsega kord aastas kohaliku omavalitsuse kokkulepitud kohas (näiteks lasteaias või hariduse tugiteenuste keskuses) lapse arengut hindamas käia.

Siis oli ministriks veel Mailis Reps, kuid nüüd on ministrivahetusega muutunud ka alushariduse seaduse eelnõu. Peterson selgitas, et seadusemuudatus on alles täiendamisel ning peaks kooskõlastusringile jõudma novembri lõpuks.

Perearstidel ei pruugi piisavat ressurssi olla

Perearst Eero Merilind ütles ERR-ile, et perearstid jälgivad juba praegu kõikide laste arengut, kuid eraldi arengukontrolliks ei pruugi töökäsi jätkuda.

"Ma kardan, et neid ülesandeid on perearstidele järjest juurde tulnud – nüüd koroonaajal ka – et tänase töökoormusega ei suuda me kõiki riigi poolt tegemata või defineerimata asju ära teha," ütles arst.

Ta selgitas, et need lapsed, kellel on näiteks vaja logopeedi juurde minna, saavad selle hinnangu lasteaias ning saavad kohe seal ka vajalikku kõneravi.

"Meie saame teatud tingimustel ja rahastamisel haigekassa raha eest saata lapse logopeedile, aga see uuringufond on natuke liiga õhuke," lisas Merilind.

Tema hinnangul ei pruugi perearstid praeguse korralduse juures lisaülesannetega toime tulla. "See on hästi tore, et perearstid peaks kontrolli tegema, aga meil on selleks vaja lisaraha ja -inimesi," ütles Merilind.

Peterson aga selgitas, et kui tervisekontrollis ilmneb, et lapsel on vaja täiendavat tuge, peab kohaliku omavalitsuse üksus koostöös vanematega lapsele vajaliku tugiteenuse võimaldama.

Täpne süsteem on aga alles väljatöötamisel ning täiendustega võib veel üht-teist muutuda.