Admiral Pitka luurevõistlus toimus tänavu Saaremaal

Pitka luurevõistlus leiab igal aastal aset erinevas Eesti piirkonnas, seekord toimus see Saaremaal. Osalesid 26 võistkonda üheksast riigist. Neli võistkonda olid sunnitud väidetavalt ühe maailma raskeima luurevõistluse katkestama.

Finišisse jõudjad kinnitasid, et nägid seekord Saaremaad hoopis teise kandi pealt.

"Oeh, see maastik siin Saaremaal, siin ju tavaliselt käid ikka rannas ja päikest võtmas. Aga nüüd see tihnik ja mets, see oli ikka väga raske. Põhimõtteliselt me nagu ujusime tihnikus lihtsalt, kätega rajasime teed," rääkis Rapla naiskodukaitsja Reelika Rohuste.

"See Saaremaa maastik esitas ikka päris suure väljakutse. Seda toominga võsa kadakatega segamini, seda oli üpris palju. Aga ütlen ausalt, minu jaoks oli ootamatult lihtsam, kartsin hullemat, aga oli päris selline söödav võistlus," sõnas luurevõistluse võitjatiimi liige kapten Tõnu Niilo.