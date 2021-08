Seeder rahvaküsitlusega presidendikandidaadi leidmisesse ei usu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar käis esmaspäeva õhtul erakonnaesimeeste virtuaalsel kohtumisel välja ettepaneku, et erakonnad võiksid korraldada rahvauuringu, millega selgitada välja, keda rahvas ise presidendina näha sooviks. Saare väitel sellise uuringu praktilise elluviimise üle esmaspäeva õhtul poolteist tundi peamiselt arutatigi.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles teisipäeva hommikul ERR-ile, et tõepoolest Indrek Saar sellise ettepaneku välja käis, kuid selle üle väga pikalt ei arutatud.

"Põhiaeg kulus sellele, kes on need inimesed, kes võiks sobida kandidaadiks. Kas läheme edasi metoodiliselt või on kellelgi pakkuda konkreetseid nimesid. EKRE kinnitas, et neil on oma kandidaat, kelle nad loodavad valimiskogus üles seada. Mis puudutab Indrek Saare ettepanekut, siis on teada, et niikuinii tehakse regulaarselt uuringuid, kes sobiks presidendiks. Ka meedia on neid tellinud. Keegi otseselt ei laitnud Saare ettepanekut maha, aga kui sotsiaaldemokraatidel on selline soov, siis võivad nad ise selle uuringu tellida," sõnas Seeder.

Seeder lisas, et aega presidendivalimisteni on üha vähem ja kui aega on vähe, siis muutuvad kõik üha närvilisemaks. "Küsitlus ei pruugi seda protsessi lihtsamaks teha."

Üks aspekt, mis on siiani Seederi sõnul jäänud tähelepanuta, on see, et erakonna esimeeste kokkulepe ei pruugi pidada riigikogus.

"Kõik eeldavad, et on viis erakonnajuhti ja viis arvamust. Aga vaja on vähemalt 68 riigikogu liikme toetust. Väga paljudel juhtudel on see probleem, et kogu fraktsioon ei mõtle ühtemoodi. Tulevad ju riigikogu liikmed väga erinevatest kohtadest. Ehk ei ole nii, et viis juhti lepivad kokku ja nii on."

Seeder lisas, et ta ei pea õigeks ka seda, et iga erakond tuleks välja oma kandidaadiga.

"See teeks protsessi keerulisemaks. Kui oled inimesega kokku leppinud, siis on raske temast loobuda. Ja poliittehnoloogilistel põhjustel kellegi väljapakkumist ei pea ma aga õigeks."

Küsimusele, kas kõne alla võiks tulla Jüri Luige kandidatuur, vastas Seeder, et on Luigega korduvalt suhelnud ja ta on oma otsuse teinud.

"Ta soovib aktiivsest poliitikast ära minna diplomaatiasse."