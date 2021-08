Ratas: mina presidendiks ei kandideeri

"Tänan kõiki, kes peavad mind presidendiameti vääriliseks, kuid täna tuleb arvestada kindla tõsiasjaga, et mina presidendiks ei kandideeri," teatas Ratas sotsiaalmeedia postituses.

Ratase avaldus järgnes Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnadele Delfis, et kui erakonnajuhid ühist presidendikandidaati ei leia, tuleb Keskerakond välja oma kandidaadiga, kelleks võib saada Ratas.

"Mida laiem kate on kandidaadil, seda parem," ütles Karilaid ERR-ile ja kinnitas, et Keskerakonna esmane huvi on leida kandidaat, keda toetaks kolm erakonda. Kui see ei õnnestu, püütakse leida kandidaat, kes sobib kahele erakonnale ja kui ka see ei õnnestu, tuleb Keskerakond välja oma kandidaadiga.

Karilaid ja ka Reformierakonna juhatuse liiga Hanno Pevkur ei pea võimalikuks olukorda, kus tähtajaks ühtegi presidendikandidaati riigikogus üldse üles ei seata.

Pevkur kinnitas, et ka Reformierakonna esmane eesmärk on leida kandidaat, kes osutuks riigikogus valituks, ehk teeniks 68 parlamendisaadiku heakskiidu.

Kui sellist kandidaati leida ei õnnestu, on Reformierakonna järgmine eesmärk leida valitsuspartneri Keskerakonnaga ühine kandidaat.

Muid variante pole Pevkuri sõnul erakonnas arutatud, sest see pole nende eesmärk.

Teoreetiliselt on võimalik, et ükski kandidaat ei pälvi ülesseadmiseks nõutava 21 saadiku toetust ja seetõttu presidendivalimisteks ühtegi kandidaati ei esitata.

"Seni pole seda veel juhtunud," sõnas riigikogu valimisteenistuse juht Arne Koitmäe. Samas möönis ta, et seadus ei sätesta, mida sellises olukorras täpselt teha.

Koitmäe sõnas, et juhul kui tähtajaks ühtegi kandidaati ei esitata, koguneb riigikogu erakorraline istung ikkagi ja hääletamine loetakse nurjunuks. Seejärel tuleb tema sõnul riigikogul otsustada, kuidas edasi minna.

Esmaspäeva õhtul toimunud erakonnajuhtide virtuaalsel kohtumisel ei jõutud presidendivalimistega kuigi palju edasi.

Sotsiaaldemokraatide liider Indrek Saar käis kohtumisel välja mõtte selgitada kandidaadid välja rahvaküsitlusega, mida teised erakonnad ülemäära tõsiselt ei võtnud. Kaks erakonnajuhti soovitasid rahvaküsitluse asemel Saarel otsevalimisi toetama hakata.