Ratas: Soomerest võib veel saada kandidaat

Kuigi aega presidendivalimiste esimese vooruni jääb järjest vähemaks, peab Keskerakonna esimees Jüri Ratas reaalseks, et leitakse kandidaat, kes saab presideniks augusti lõpus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tulemust täna ei ole, see vastab tõele. Kui võtame viis aastat tagasi, siis tulemus tuli alles siis, kui tuldi tagasi riigikogusse. Siis see võttis veel kauem aega. Ma arvan, et kui erakonnad on esimeeste näol väljendanud soovi leppida kokku, siis ma usun, et see on olnud siiras ja selle nimel me töötame täna," rääkis Ratas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tõdes, et riigikogus ei pruugi hääli kokku saada ka siis, kui juhid omavahel kokku lepivad.

"Üks või teine fraktsioon tervikuna ei mõtle ühtemoodi konkreetsete kandidaatide puhul, nii et täna me peame rääkima riigikogust, kus on 101 liiget, mitte ainult viis erakonda," märkis Seeder.

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles, et selleks, et saada kokku vajalikud 68 häält, peaks kandidaati toetama pigem neli erakonda.

Kuna 30. augustini pole enam palju aega jäänud, siis kalduvad juba paljud poliitikud arvama, et presidendi valib valimiskogu.

"Kui ei ole kolme või nelja erakonna konsensust, siis nagu seadus ette näeb, liigub ta tegelikult valijameeste kogusse. Ja enamus kordi ajaloos me teame, et valijameeste kogus on Eestile president valitud. Kui me jõuame sinna, eks siis tulevad uued kandidaadid, uued suhtlused, aga kindlasti Eestile president valimata ei jää," kommenteeris Keldo.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere tegi teisipäeval avalduse, mis ilmus Postimehes. Avalduses lubab ta seista näoga Eesti ja inimeste poole ükskõik millises ametis. Kuigi tema kandidatuur fraktsioonidega kohtumistel vajalikku toetust ei leidnud, pole ka tema veel võimalike presidendikandidaatide hulgast väljas.

"Kui rääkida Tarmo Soomerest, siis kandidaadi kandidaadina ta tegelikult ei ole kuhugi kadunud. Sellel arutelul, mis toimus eelmise nädala reedel, oli arusaadav, et 68 riigikogu liiget hetkel ei ole tema taga, aga see ei tähenda seda, et temast ei võiks saada kandidaat," sõnas Ratas.

Jüri Ratas tegi teisipäeval sotsiaalmeedias avalduse, milles kordas, et praegu tuleb arvestada tõsiasjaga, et tema presidendiks ei kandideeri. Ka "Aktuaalsele kaamerale" kinnitas Ratas, et sel aastal ta presidendiks ei kandideeri.

Erakondade juhtide järgmine kohtumine on esmaspäeval.