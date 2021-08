Ühise presidendikandidaadi otsimine jätkub esmaspäeva õhtul

Lõppeval nädalal ebaõnnestus katse nimetada presidendikandidaadiks Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Valitsuserakonnad Reformierakond ja Keskerakond ei soostunud enne esmaspäevast kohtumist kommenteerima, kuhu nad nädalavahetusega jõudnud on.

Aeg ühise kandidaadi leidmiseks, kelle saaks riigikogus 30. augustil ära valida, tiksub aga armutult. Opositsioonis olevate Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juhid ütlesid, et nendega ei ole veel kõnelema hakatud.

"Aega on olnud, et mõelda, aga mingisuguseid läbirääkimisi küll ei ole olnud. Meie küll ühegi kandidaadiga erakondlikult või individuaalselt välja ei tule. Jätkuvalt soovime seda, et kandidaat, keda me üldse arutama hakkame, omaks laiemat kandepinda kui ühe erakonna toetus. Nii on väga raske leida kandidaati, kes võiks saada riigikogus 68 häält;" ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar märkis, et ühises kandidaadis kokku leppimisele pole lähemale jõutud.

"Paraku tuleb öelda, et me oleme mõnikümmend tundi lähemal 30. augustile, kui riigikogu peaks kogunema presidenti valima, aga tundub et me ei ole oluliselt lähemal sellele, et leida ühine kandidaat. Ma loodan, et koalitsioon selle nimel mingit tööd teeb. aga meile ei ole teada uued võimalikud kandidaadid, ja tundub et protsess jätkub samamoodi, et koalitsioon arutab omavahel ja siis tuleb välja oma pakkumistega. Mina arvan, et suurem tõenäosus ühise kandidaadi leidmiseks oleks juhul, kui neli erakonda, kes on valmidust väljendanud 30. augustil presidenti valida, peaksid seda arutelu koos," rääkis Saar.

Presidendi valimiseks parlamendis peab võimalikku kandidaati toetama 68 riigikogu liiget ehk selleks on vaja nii koalitsiooni- kui ka opositsioonipoliitikute toetust.

EKRE presidendikandidaadi otsingute protsessis aktiivselt ei osale, sest on oma toetuse andnud Henn Põlluaasale, kelle kandidatuuri ülesseadmiseks riigikogus aga ilmselt hääli kokku ei saada.