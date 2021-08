Luik: parteid on soovinud mind presidendikandidaadiks, kuid lahkun sisepoliitikast

Endine kaitseminister Jüri Luik tunnistas, et mitu parteid on tema poole pöördunud ettepanekuga hakata presidendikandidaadiks, aga ta on siiski kindlalt otsustanud siirduda diplomaaditööle.

ERR-ile teadaolevalt kinnitasid Reformierakond, Keskerakond ja Isamaa Luigele vajaliku toetuse olemasolu tema riigipeaks valimiseks.

"Minu poole on tõesti väga erinevate poliitiliste parteide poolt pöördutud selles teemas. /.../ Ma tean, et pöördutud on ka teiste inimeste poole ja tehtud neile pakkumisi. Omalt poolt olen alla kriipsutanud seda, et valisin juba kevadel tee, kus ma astun kõrvale sisepoliitikast ja suundun NATO-sse. Alustan juba septembris suursaadikuna NATO-s, mis on minu arvates Eesti jaoks ülioluline koht, sest nagu ma olen korduvalt öelnud, ilma NATO-ta oleksime täna väga-väga suures hädas," rääkis Luik "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma olen oma seisukoha kõikidele parteidele öelnud, nii et nagu öeldud, ma suundun diplomaatilisele tööle," sõnas Luik.