Erakonnad jätkavad ühise presidendikandidaadi otsimist

Enne erakonna esimeeste esmaspäevaõhtust kohtumist oli koos Reformierakonna fraktsioon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Fraktsiooni esimees Mart Võrklaev võimaliku kandidaadi nime ei öelnud. Tema sõnul rääkis erakonna juht, peaminister Kaja Kallas erakonnajuhtide läbirääkimiste käigust.

"Me jätkuvalt otsime ühist nime, koalitsioonierakonnad, opositsioonierakonnad ideaalis neli erakonda kõik koos. Jutust käisid läbi erinevad nimed, neid on ka varem nimetatud. Ja eks kohtumisel ongi see, kus koalitsioon räägib oma mõtetest, lootuses, et opositsioonierakonnad on kas mõne oma nimega välja tulnud või mõne nimega valmis kaasa tulema. Ja loomulikult on alati selliste kohtumiste ühine eesmärk see, et ühise kandidaadini lõpuks jõuda," rääkis Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar rääkis pärast kohtumist Delfile, et koalitsioonierakonnad ei toonud lauale ühtegi uut kandidaati, keda soovitaks presidendina näha või kellega oleks käimas aktiivsed läbirääkimised.

Saar pakkus välja, et erakonnad võiksid korraldada rahvauuringu, millega kuulata maad, keda rahvas ise oma presidendina näha sooviks. Just sellise uuringu praktilise elluviimise ja küsimuste üle esmaspäeva õhtul poolteist tundi Saare sõnul arutatigi.

Selleks, et riigikogu valiks presidendi, peab kandidaati toetama vähemalt kolm fraktsiooni viiest. Seni on kinnitanud kõik fraktsioonid peale EKRE soovi valida president riigikogus. Viimastel päevadel on osad poliitikud, kaasa arvatud peaminister Kaja Kallas, hakanud selles lubaduses mõnevõrra kahtlema.