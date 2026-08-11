Kaljulaid: Keskerakond ja Isamaa kalduvad eelistama Tiit Landi

Teisipäeval kogunenud riigikogu vanematekogu uut infot ei andnud ja erakondadeülest kokkulepet ei sündinud, leiab sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid. Ta lisas, et Keskerakond ja Isamaa kalduvad eelistama hoopis Tallinna tehnikaülikooli rektori Tiit Landi kandidatuuri.

"Isamaa ja Keskerakond on viimase 7-10 päeva jooksul korduvalt mõista andnud, et nad ei liitu erakondadeülese kokkuleppega teha ühele kandidaadile ettepanek ning tagada toetus. Seda nad ka ei teinud. Seega erakondadeülest kokkulepet ei ole," leidis Kaljulaid.

Ta lisas, et riigikogu esimehe Lauri Hussari sõnum, et Ülle Madise on valmis kandideerima tingimusel, et on piisav toetus, oli juba teada. Sellest kirjutas pühapäeval ka ERR-i portaal.

"Lähipäevil peaks selguma, mida teevad Keskerakond ja Isamaa. Mulle näib, et nad eelistavad TalTech rektori Tiit Landi kandidatuuri. /.../Eeldusel, et Isamaa ja Keskerakond saavad siiski arvestada kõigi enda liikmetega riigikogus ja nad leiavad juurde veel 2-3 saadikut, piisab sellest, et Tiit Landi kandidatuur üles seada."

Kaljulaid lisas, et ta ei tea, mida Ülle Madise sellises olukorras teeb ja kas ta üldse tuleb valimistele, kui ülekaalukat erakondadeülest toetust ei ole.

"Kui riigikogu peab valima kahe tugeva kandidaadi vahel, siis ma prognoosin, et hääled hajuvad ning kumbki kandidaat ei saa riigikogult toetust ning valimised lähevad valimiskogusse. Kui riigikogus jääb üks tugev kandidaat ning teine loobub enne valimisi või siis valimiste käigus, siis hetkel mulle näib, et pigem valitakse riigikogus president ära," prognoosis ta.