Kuus EL-i riiki soovib Afganistani migrantide tagasisaatmist jätkata

Austria, Belgia, Taani, Saksa, Kreeka ja Hollandi valitsuse hinnangul tuleks EL-il lubada neil tagasi saata Afganistani migrandid, kelle asüülitaotlust ei rahuldata.

Afganistan palus juulis EL-il lõpetada kolmeks kuuks põgenike sunniviisilise tagasisaatmine kodumaale, kus valitsusväed püüavad peatada Talibani pealetungi enne USA vägede lahkumist 31. augustil.

"Ma palusin koos Saksamaa, Austria, Hollandi, Taani ja Kreekaga kirjas komisjonile jätkata teatud afgaanide sunniviisilise naasmise tagamist," ütles Belgia asüüli- ja migratsiooniminister Sammy Mahdi.

"Ega see, et mõned riigid, piirkonnad on ohtlikud, ei tähenda veel, et igal inimesel sellest riigist on õigus kaitsele," ütles Mahdi Twitteris.

Ka Hollandi justiitsministeerium kinnitas, et nad palusid Brüsselil sunddeportreerimist mitte peatada, kuid lisas, et Afganistani sündmusi jälgitakse tähelepanelikult.

Taani immigratsiooniminister Mattias Tesfaye väljendas heameelt, et kuus riiki on selles küsimuses ühel meelel.

"Valitsuse jaoks on tähtis, et läbikukkunud asüülitaotlejad saadetaks oma kodumaale tagasi," ütles ta.

Üks kõrge EL-i ametnik ütles aga, et kuna Afganistani võimud on teavitanud Brüsselit, et Kabul peatab migrantide tagasitoomise operatsioonid kolmeks kuuks, neid sel ajal ilmselt läbi ei viida.

"Praegune olukord ei eelda sunniviisiliste tagasipöördumisoperatsioonide läbiviimist," ütles ametnik.

Tema sõnul on sel aastal EL-ist Afganistani tagasi viidud 1200 inimest, neist 1000 vabatahtlikult ja 200 vägisi.

Taliban on kiire pealetungiga riigi põhjaosas hõivanud seitsme Afganistani provntsi pealinnad ja sundinud põgenema kümned tuhanded inimesed.

Pärast Kabuli 11. juuli palvet EL-i riikidele peatasid migrantide tagasiviimise Rootsi ja Soome.

Afgaanid moodustasid 2020. aastal 10,6 protsenti EL-i asüülitaotlejaist, nad esitasid 44 000 taotlust 416 000-st. Suurima rühma moodustasid 15,2 protsendiga süürlased.