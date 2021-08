Afgaanide sõnul tapab Taliban tsiviilisikuid ja röövib naisi

Islamiorganisatsioon Taliban lubas võidu korral olla suuremeelne.

Talibani kontrolli alt põgenevad afgaanid samas ütlevad, et islamistid ründavad tsiviilisikuid ja hukkavad vangistatud valitsuse sõdureid. Taliban nõuab samuti, et kogukonnad annaksid üle vallalised naised, teatas The Wall Street Journal.

USA suursaatkond Kabulis teatas neljapäeval, et Taliban hukkab alistunud Afganistani sõdureid. "See võib kujutada endast sõjakurjategu," teatas saatkond.

Talibani kõneisik Zabiullah Mujahid eitas, et rühmitus tapab vangistatud sõdureid. Mujahidi sõnul rikuks selline käitumine nende põhimõtteid. Samuti eitas Mujahid, et Taliban sunnib naisi enda võitlejatega abielluma, kuna see on vastuolus islami reeglitega.

Paljud afgaanid põgenevad vägivalla eest riigi pealinna Kabuli.

"Talibani võitlejad tulistasid mu tütart, nad käisid ukselt uksele. Nad ei selgitanud, mida otsivad," ütles põgenik Abdul Rezaq Rezaie. Rezaie põgenes Malistani külast.

Afganistani sõltumatu inimõiguste organisatsiooni teatel tappis Taliban Malistanis 27 tsiviilisikut.

Organisatsiooni juhi Shaharzad Akbari sõnul on Talibani sihtmärgiks need inimesed, kes töötavad valitsuses.

"Rahvusvahelist humanitaarõigust eiratakse absoluutselt. Minu suurim hirm on, et see jätkub," ütles Akbar.

Kohalike elanike sõnul olid paljudel surnukehadel silmad välja torgatud ja kõrvad maha lõigatud.

Mujahidi sõnul ei tapnud Taliban aga ühtegi inimest.

Taliban kehtestas oma territooriumil naistele ka karmid liikumispiirangud. Ilma meessoost sugulasteta ei tohi nad kodust lahkuda, vahendas The Wall Street Journal.