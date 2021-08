Talibani nii kiire võidukäik Afganistanis on ootamatu

Liitlasvägede lahkumise teate järel võis arvata, et Talibani võim hakkab riigis taas suurenema, ent praegune vallutamise tempo on ootamatu - viimase nädalaga langes organisatsiooni kätte 15 provintsipealinna 34-st, vahendas "Aktuaalne kaamera". Suuri maapiirkondi kontrollis Taliban juba varem.

Kõvem pealetung algas eelmisel laupäeval lahingutega Lõuna-Afganistanis. Päev hiljem vallutas Taliban neli provintsipealinna riigi põhjaosas. Seejärel võeti päev-päevalt enda kontrolli alla mitu väiksemat provintsipealinna, kuniks neljapäeval vallutati strateegiliselt olulised Ghazni ja Herat. Reedel langes nende kätte juba suuruselt teine linn Kandahar ning veel kolm provintsipealinna. Neist üks oli keskne asundus Helmandi provintsile, kus ka Eesti sõdurid liitlasvägede koosseisus teenisid.

Ameerika Ühendriigid teatasid neljapäeval, et saadavad Kabuli lennujaama 3000 sõdurit. Seeläbi turvatakse saatkonnatöötajate kiiret evakuatsiooni.

"See ei ole hülgamine, see ei ole evakueerimine. See ei ole massiline taandumine. See on meie tsiviilisikute hulga vähendamine," selgitas USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Kogu protsess meenutab ekspertidele aina enam 1975. aastat, mil USA väed põgenesid Vietnamist. Toona tõusid viimased Ameerika kopterid Saigoni saatkonna katuselt õhku ajal, mil linn juba kommunistide kätte langes. Ajaloo kordumist loodetakse vältida. Liitlaste väljaõpetatud Afganistani sõjaväe peale enam ei loodeta.

"Kordame üle, et Afganistani olukorrale pole sõjalist lahendust. Afgaanide läbiräägitud poliitiline kokkulepe nende enda juhitud protsessi tulemusena on ainus viis kestva rahu ja stabiilsuse saavutamiseks," ütles Price.

Tegelikult peetaksegi rahuläbirääkimisi Talibani ja Afganistani valitsusvägede vahel Kataris. Reedel tegid valitsuse esindajad ettepaneku sõlmida rahulepe, mille alusel hakataks võimu jagama. Arvestades vallutustempot, pole ilmselt loota, et Talibani see enam rahuldaks.

Konflikti tagajärjel on tuhanded inimesed kodudest lahkunud ning paljud neist üritavad põgeneda ka Afganistani naaberriikidesse.