Kadastik: septembri alguses on haiglas 100-200 koroonahaiget

Valitsust koroonateemadel nõustava teadusnõukoja liige Mario Kadastik ütles Vikerraadio saates "Vikerhommik", et septembri alguseks võib haiglaravi vajada 100 kuni 200 koroonahaiget. Ta lisas, et kui vaktsineerimine jääb toppama, tuleb ilmselt kehtestada piirangud ka laiemas mahus.

Praeguse nakatumiskordajaga 1,1 võib septembris koroonasse nakatuda umbes 500 inimest päevas.

Paar nädalat tagasi hoiatas terviseamet, et septembris võib nakatunuid päevas olla kuni 2500.

Kadastik rääkis, et delta tüve üks suur erisusi varasematest tüvedest on see, et see levib hästi ka õues. "See tähendab, et igasugused väliüritused, kus on palju inimesi koos, on ikkagi suure riskiohuga," lausus Kadastik.

Peamine nakatunute osakaal on Kadastiku sõnul 20-30 aasta juures. "Praegu ongi need suveüritused, kus noored koos pidu panevad, olnud üks põhilisi allikaid nakkuskolletele," lausus Kadastik.

Kadastiku sõnul on muu maailma statistika näidanud, et kõrge vaktsineerituse tase aitab hoida haiglaravi vajaduse taseme all.

"Kuigi nakatunute numbrid lähevad kiirelt üles, siis haiglanumbrid ei lähe nii kiirelt üles. Aga see on riikides, kus vaktsineerituse tase on oluliselt kõrgem kui meil," ütles Kadastik.

"Kui meil jääb mittevaktsineeritute osakaal ikkagi liiga suureks, siis ühel hetkel võib juhtuda, et meil on ikkagi vaja hakata rohkem piirama, kui ainult see, et me vaktsineeritutele jätame üritused lahti," lisas ta.

Kadastik prognoosis, et septembri alguses on haiglas inimesi vahemikus 100 kuni 200. Ühiskonna lukustamiseks see Kadastiku sõnul veel vajadust ei anna.

"Ühiskonna lukustamise temaatika tuleb rohkem mängu kuskil 300 kuni 400 piirkonnas," märkis ta.