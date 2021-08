Leedu parlamendi juures sai rahutustes viga 18 politseinikku

"Mul on hea meel kasvõi selle üle, et inimesed pääsesid pärast operatsiooni ja protseduure koju. Kuid see näitab, et kõik on tõsine, väga tõsine. Rahutused korraldati, need ei olnud lihtsalt meeleavaldused," ütles Leedu siseminister Agne Bilotaite.

"Leedu kodanikel on õigus oma poliitilisi vaateid ja seisukohti seaduslikult väljendada. Mul on väga kahju, et riigi institutsioone tuli kaitsta agressiivse tegevuse eest," ütles Bilotaite.

Parlamendi ees toimunud protestide käigus sai kannatada ka kaheksa sõidukit.

Umbes 5000 inimest kogunes teisipäeval Leedu seimi juurde, et protestida valitsuse kavandatud piirangute vastu, mida rakendatakse koroonaviiruse vastu vaktsineerimata ning testimisest keelduvate isikute suhtes.

Märulipolitsei suutis rahvahulga laiali ajada alles umbes kell kaks öösel, olles kasutanud kilpe ning pisargaasi.

"Rahutustes peeti kinni 26 inimest," teatas kolmapäeval Vilniuse politseijuht Saulius Gagas.

Politseijuht kinnitas, et kasutati ka pürotehnikat, kuid seda ei teinud politsei.

"Ma kinnitan, et politsei ei kasutanud heligranaate ega mingeid sarnaseid vahendeid," ütles Gagas, osutades, et protestijad kasutasid märulis lõhkeseadeldisi ja pürotehnikat. Politsei leidis hiljem koha pealt veel ka lõhkemata jäänud seadeldisi.