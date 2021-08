Presidendinõunik: Leedu välisministeeriumist varastati dokumente

"Rahutused seimi ees ja Rudninkais, samal päeval ilmus erinevat teavet, et välisministeeriumist on varastatud tähtsaid dokumente. Liiga palju kokkusattumusi, et seda juhuseks pidada, " ütles Skaisgiryte.

Välisministeeriumi pressiesindaja Vytaute Šmaižyte-Kuliešiene keeldus nõuniku teadet kommenteerimast.

"Me ei saa presidendinõuniku sõnu kommenteerida," ütles Šmaižyte-Kuliešiene

"Välisministeerium andis kolmapäeval välja pressiteate ja jääb selle juurde," lisas Šmaižyte-Kuliešiene.

"Tuvastati katse viia läbi küberrünnak. Vastavaid ametkondi on informeeritud ja asja uuritakse," teatas ministeerium kolmapäeval pressiteates.