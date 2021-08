Leedu ei luba vaktsineerimata inimesi enam suurtesse poodidesse

Leedu valitsus otsustas kolmapäeval, et 13. septembrist tohivad vaktsineerimata inimesed sisseoste teha ainult väikestes poodides ja apteekides. Vaktsineerimata inimestele hakkavad kehtima mitmed piirangud ka teenindussektoris.

Vaktsineerimata inimesed tohivad minna ainult toidupoodidesse ja apteekidesse, mille pindala on kuni 1500 ruutmeetrit ja kuhu pääseb otse tänavalt.

Avatuks jäävad kuni 500 osalejaga vabaõhuüritused.

Ilusalongid, toitlustusasutused, meelelahutuskohad jäävad vaktsineerimata inimestele suletuks. Piirangud ei kehti vaktsineerimata inimesele, kui tal on olemas negatiivne PCR -testi tulemus.

Samuti ei kehti piirangud nende inimeste suhtes, kes on viirust põdenud ja suudavad seda tõestada. Viirust põdenud inimesed peavad tõestama, et neil on tekkinud viiruse suhtes immuunsus.

Piirangud ei kehti ka alla 16-aastastele lastele.

"Piirangud kehtestatakse selleks, et koroonaviiruse juhtumid ei takistaks teiste meditsiiniteenuste osutamist. Samuti tahame kaitsta neid inimesi, kes ei saa end vaktsineerida," ütles tervishoiuminister Arunas Dulkys.