Galerii. Arvamusfestivali esimene päev

Festivalile on oodatud kõik, kes tahavad kuulata, mõelda, küsida ja kaasa rääkida ühiskonna jaoks olulistel teemadel.

"Arvamusfestival on üks väheseid sündmusi, kus kokku saavad inimesed riigiasutustest ja vabaühendustest, kultuuritegelased, ettevõtjad, ülikoolid, ajakirjanikud, kodanikud, kes kõik on osa eesti ühisest arutelukultuurist. Igal ühiskondlikul grupil on oma suhtluskeskkonnad ja kohtumispaigad. Arvamusfestivalil kohtume teineteisega silmast silma, et endale olulisi teemasid ja seisukohti laiemalt jagada ning jõuda parema vastastikuse mõistmiseni," on öelnud Arvamusfestivali idee algataja Kristi Liiva.