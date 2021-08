Korraldaja: Arvamusfestival on Paide kogukonda liitnud

Üheksas Arvamusfestival on Paides hooga käima läinud ning hoolimata koroonapiirangutest on rahvast palju ja huvilisi jagub kõikidele aruteludele. Korraldajate sõnul on festival kohalikku kogukonda liitnud.

17 aruteluala ja 133 aruelu - see on üheksas Arvamusfestival arvudes. Koroonapiirangute tõttu on festival pisut väiksem, kuid korraldajate kinnitusel on festivalil sõna jätkuvalt vaba.

"Muidugi siin võin kritiseerida, et täna näiteks Arvamusfestivalile vaktsiinivastased ei saa tullla, sest on lihtsalt täna need kehtivad piirangud. Aga loomulikult sõna on vaba, kõik arvamused on oodatud, kõik mõtted on oodatud ja neid saab siin ka väga vabalt esitada," rääkis Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist "Aktuaalsele kaamerale".

Mõistagi räägitakse ka presidendivalimistest ja teistest aktuaalsetest teemadest, kuigi teemade valik tehti ideekorje tulemusel juba märtsikuus.

Festivaliga kaasneb mahukas kultuuriprogramm.

"Ma julgeksin öelda, et Arvamusfestival on just kohalikku kogukonda hästi palju liitnud ja kokku toonud, nüüd juba üheksandat aastat see toimub ja ma arvan, et on väga palju kasvatanud kogukonnatunnet Paide linnas," rääkis festivali kultuuritoimkonna juht Martha-Beryl Grauberg.

Arvamusfestival on suur väljakutse ka kohalikele meedikutele ja vabatahtlikele. "Vaktsineerimine on läinud igati ootuspäraselt, nelja tunniga me oleme ära vaktsineerinud 130 inimest," ütles Järvamaa haigla õendusabi osakonna juhataja Maire Raidvere.

Muidugi aetakse Arvamusfestivalil ka kohalikku asja. Arutelualal Paide 3000 räägiti reedel näiteks sellest, millised on ühe väikelinna nagu Paide võimalused globaliseeruvas maailmas.

"Paide on Eesti geograafiline süda, aga justnimelt see, et ta tõesti igal aastal muutub ka Eesti ideekeskuseks. Ja see on võrreldes igasuguste spaade ja muusikafestivalidega üks erakordselt ilus märk ühele väikesele linnale," ütles Paide teatri lavastaja Jan Teevet.

Reedese festivalipäeva lõpetab parlamendierakondade esimeeste debatt. Arvamusfestival jätkub laupäeval.