Arvamusfestival |erakonnajuhid vaidlesid presidendivalimiste ja koroona üle

Reedel toimus Paides Arvamusfestivalil parlamendierakondade esimeeste debatt, millel osalesid Martin Helme (EKRE), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Jüri Ratas (Keskerakond), Kaja Kallas (Reformierakond), Indrek Saar (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Debati alguses võeti ette presidendivalimiste päevakajaline teema. Erakonnajuhid jäid laias laastus varemgi väljaöeldud arvamuste juurde. Jüri Ratas märkis, et presidendikandidaadid oleksid ammu teada, kui Eestis saaks presidenti otse valida.

"Ma ei näe probleemi, kui praegu valiks presidendi rahvas," ütles Ratas, kelle sõnutsi tuleb Keskerakonna volikogu oma ettepanekuga välja 22. augustil, viidates debati käigus ka Kaimar Karule kui võimalikule kandidaadile.

Helir-Valdor Seeder ütles, et oli Paide arvamusfestivalil ringi vaadanud, kes presidendikandidaadina kõige enam silma paistab. "Minu arvates on Jaak Aaviksoo väga hea kandidaat, aga mul ei ole tema nõusolekut," sõnas Seeder.

Martin Helme teatas, et Eestil ei saa olla president, kes on globalist, ning avaldas toetust Henn Põlluaasale. Kaja Kallas kinnitas, et ei ole kokku lepitud, et presidendikoht läheb Keskerakonnale ning avaldas lootust, et kandidaadiga tuleb koalitsioon välja varem kui eelmistel valimistel.

Lisaks presidendivalimistele vaieldi debatis maksumuudatuste, koroonakriisiga toimetulemise, tasuta ühistranspordi, kiire interneti ja lasteaia kohatasude üle.

Arutelu juhtisid Liisu Lass ja Mirjam Mõttus ERR-ist. Arvamusfestival jätkub Paides laupäeval.