Parteijuhid arutasid presidendikandidaadi teemal

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et erakonnajuhid arutasid presidendikandidaadi küsimuse üle laupäeval telefoni teel. "Rääkisime telefonis. Küsimus on, kuidas selle lahenduseni jõuda, et oleks 30. augustil, keda riigikogus valida. Arutelu selle eesmärgi nimel käib," lausus Saar.

Saar märkis, et kandidaati, kelle osas oleks erakondade vahel kokkulepe ei ole. "Midagi, mis oleks omavahel kokku lepitud, ei ole," sõnas ta.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et EKRE-ga presidendikandidaadi osas läbi ei räägita,

Karilaid ütles, et esmaspäeva õhtul kell 19 arutab teemat ka Keskerakonna laiendatud juhatus.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik ütles, et esmaspäeval kell 22 toimub viie erakonnajuhi arutelu presidendikandidaadi teemal.

ERR üritas kommentaari saada ka Kaja Kallaselt, Jüri Rataselt ja Helir-Valdor Seeder, ent ei ole nendega kontakti saanud.