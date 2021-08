Restoranipidajad: juhised piirangute osas on läinud omavahel vastuollu

Näiteks on kohvik Komeet Tallinnas otsustanud piirarvu kehtestada. Juhataja Marelle Lehteri sõnul pole see aga külastajate arvu eriliselt muutnud.

"Hetkel on meil rohkem tulnud eelbroneeringuid, et me saame hajutada paremini ja päevasel ajal on rohkem inimesi tulnud," sõnas ta ERR-ile.

OKO restoranid, nagu NOA ja Tuljak on otsustanud koroonatõendeid kontrollida, kuna suurte restoranide puhul pole nende arvates mõistlik piirduda vaid viiekümne inimesega. Restoranide peremees Martti Siimann ütles ERR-ile, et esimestel päevadel oli külastajaid sama palju kui varem.

"See kohapealne kiirtest sobib ka. Aga seal kommunikatsioonis on ka nii palju error'eid (vigu – toim.), et meil on teavitus, et sobib nii, sobib naa. Terviseamet ühtmoodi, ministeerium teistmoodi," lisas Siimann.

Ka Lehtsaare sõnul tuli terviseametist nendeni erinevaid infokilde, mis tekitas arusaamatusi.

"Alguses oli informatsioon, et võib olla üleval terrassil 100, aga nüüd on nagu info selline, et võib üldse olla tervel ettevõttel 50 inimest," selgitas ta.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla ütles ERR-ile, et ka tema hinnangul on sõnumid arusaamatud.

"Ma tegelikult selles osas tahan küll öelda, et need sõnumid ei ole väga selged olnud ja täna me teeme väga palju lisatööd selle nimel, et klientidele selgitada, et mis hetkel on vaja seda vaktsineerimispassi esitada ja mis hetkel ei ole vaja. /---/ Eks ta oleks kommunikatsiooni mõttes ka palju lihtsam, kui see oleks alates esimesest külalisest see kontrollimine," sõnas ta.