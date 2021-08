President Biden saadab veel 1000 sõdurit Kabuli

Ühendriikide president Joe Biden lubas veel 1000 USA sõdurit Kabuli saata, et aidata tuhandeid ameeriklasi ja Afganistani tsiviilisikuid evakueerida, teatas pühapäeva hilisõhtul Pentagoni esindaja.

"Kokku viibib Kabulis lähipäevil 6000 USA sõdurit," ütles anonüümseks jääda soovinud ametnik.

Telekanali CNN uudise kohaselt on pärast Kabuli Talibani kätte andmist juba evakueeritud vähemalt 500 isikut, mida kinnitas umbkaudu ka Ühendriikide kaitseministeeriumi esindaja. Kanali informatsiooni kohaselt on vaja aga ära tuua veel vähemalt 4000 inimest, kellest osa on USA kodakondsusega.

Kabulist on evakueeritud mitusada USA saatkonnatöötajat, teatas pühapäeva õhtul Ühendriikide kaitseministeeriumi esindaja.

Saatkonnahoonelt Kabulis võeti ühtlasi maha USA lipp.

USA kaitseministeeriumi ametniku andmetel on Kabuli lennujaam endiselt avatud ka kommertslendudeks, kuid teiste allikate kohaselt toimuvad vaid lennud inimeste evakueerimiseks.

Briti rahvusringhäälingu BBC hinnangul valitseb kohapeal täielik kaos.

Afganistani islamiliikumine Taliban kuulutas pühapäeva hilisõhtul presidendipaleest võitu valitsuse üle. Televisioonis edastati kaadreid kümnetest relvastatud Talibani võitlejatest presidendipalees.

NATO aitab Kabuli lennuvälja evakueerimisteks avatuna hoidmisel

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles pühapäeval, et allianss aitab tagada Kabuli lennuvälja toimimise ajal, mil välisriigid evakueerivad oma personali.

"Rääkisin Afganistani olukorrast Ühendkuningriigi peaministri Boris Johnsoni ning meie liitlaste Kanada, Taani ja Hollandiga. NATO aitab hoida Kabuli lennuvälja avatuna, et aidata kaasa evakueerimisele ja seda koordineerida," kirjutas Stoltenberg Twitteris.

Afganistani presidendi eksnõuniku sõnul peaksid välisväed Kabuli jääma

Afganistani presidendi endine nõunik Shafiq Hamdam ütles esmaspäeval telekanalile Al-Jazeera, et rahvusvahelised väed peaksid jääma pealinna Kabuli.

Hamdami sõnul peaksid sõdurid jääma ja tagama, et islamiliikumine Taliban oma lubadusi täidaks. Muu hulgas on äärmusrühmitus väitnud, et soovib rahumeelset võimuvahetust.

"Taliban peab laskma inimestel ise oma tuleviku üle otsustada. Nad ei tohi viia Afganistani kaootilisse seisu, kus pole seadusi ega valitsust. Nad ei tohiks korrata 2001. aasta eelset emiraati," ütles Hamdam telekanalile.