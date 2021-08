Taani teadlane: Saksamaa üleujutuse põhjustas võimude halb planeerimine

Lomborgi sõnul puuduvad tõendid, et üleujutused on seotud kliimasoojenemisega. Ajalehes The Wall Street Journal lükkas Lomborg ümber ka väited, et globaalse soojenemise tagajärjel muutuvad metsatulekahjud üha sagedasemaks.

USA Geofüüsika Liit avaldas märtsis uuringu, mis näitas, et tänapäeval juhtuvad üleujutused maailmas harvemini kui 1970. aastatel. Uuringus leiti, et olukorda parandasid üleujutusvastased meetmed ja kliimamuutused.

Lomborg ütles, et Ahri jõevee tase oli 1804. aastal ja 1910. aastal kõrgema tasemega, kui sel suvel.

"Üha rohkem inimesi ehitab asulaid jõe äärde. See ei jäta veele kohta, kuhu ära minna. See on tõeline põhjus, miks Saksamaal oli üleujutustes hukkunute arv nii suur," ütles Lomborg.

Lomborgi sõnul oli globaalne soojenemine Merkelile heaks ettekäändeks, et vältida küsimusi üleujutuste hoiatussüsteemi kohta.

Euroopa üleujutuste teadvustamise süsteem hoiatas Saksamaa ametivõime üleujutuste eest juba neli päeva varem. Paljud Ahri oru elanikud ei saanud aga valitsuselt mingit hoiatust, teatas The Times.

Saksamaa kantsler Angela Merkel süüdistas üleujutuse tekkimises globaalset soojenemist. "Peame suurendama kliimamuutuste vastase võitluse tempot," ütles Merkel.

Keskkonnakaitsjad kritiseerivad Lomborgi.

"Lomborgi argumendid põhinevad fantastilistel arvudel, millel on vähe usaldusväärsust," ütles Londoni majanduskooli kliimamuutuste ja keskkonna instituudi kommunikatsioonidirektor Bob Ward.

Saksamaal suri juulis suure üleujutuse tõttu 184 inimest.