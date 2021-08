Biden katkestas puhkuse, tegi Afganistaniga seoses pöördumise

President jättis pooleli puhkuse ja naasis Camp Davidi residentsist Washingtoni, et Afganistani teemal sõna võtta.

Biden kinnitas, et terrorismivastane võitlus ei nõua Afganistanis püsivat sõjalist kohalolekut ja USA ei kavatse pidada välisriigis verist kodusõda ehk korrata oma vanu vigu.

"Minu eelkäijate jälgedes oli mul vaid kaks võimalust - peatada tagasitõmbumine või suurendada meie vägede arvu Afganistanis ja viia see konflikt juba kolmandasse kümnendisse. Mitu ameeriklaste põlvkonda te soovite, et ma saadaksin Afganistani kodusõda pidama? Mitu rida uusi hauakive tuleb sõjaväekalmistule püstitada? Ma ei hakka oma eelkäijate vigu kordama," rääkis president.

Riigipea vastas ka kriitikale, et miks Ühendriikidega koostööd teinud inimeste evakueerimisega varem ei alustatud.

"Asi oli sellest, et nad ise ei tahtnud varem lahkuda ja neil oli endiselt lootused oma riigi tuleviku osas," tõi Biden välja.

"Seal ei olnud mingit õiget või head aega Afganistanist tagasitõmbumisele. Olukord Afganistanis on arenenud kiiremini, kui me arvasime ja Afganistani valitsus lagunes ilma võitluseta, kuid see pigem toetab USA vägede väljaviimise põhjuseid," jätkas Biden.

"Ameeriklased ei peaks võitlema sõda, mida afgaanid ise ei taha võidelda," lisas president.

Biden kõneles avalikult esimest korda pärast seda, kui islamiliikumine Taliban võttis Afganistani oma kontrolli alla.

"Ma olen ameeriklastele alati lubanud, et olen teiega otsekohene. Tõde on see, et see juhtus kiiremini, kui olime oodanud," möönis Biden pöördumises.

"Andsime neile kõik võimalused ise oma tulevikku otsustada. Me ei suutnud anda neile tahet selle tuleviku eest võidelda," selgitas riigipea.

"Olen neljas president, kelle ajal USA on Afganistanis viibinud. Ma keeldun jätmast seda sõda päranduseks oma järeltulijale. Ma ei saa nõuda, et meie väed lõputult võitleksid," toonitas president veelkord.

Biden hoiatas samas Talibani ameeriklaste ründamise eest.

"Kui Taliban ründab meie töötajaid või kodanikke või üritab meie evakueerimist takistada, siis saab meie reageering olema jõuline. Me kaitseme oma inimesi hävitava jõuga, kui vaja," ähvardas president.

Tulevikust rääkides lubas Biden ühtlasi seada esikohale naiste ja tüdrukute kohtlemise Talibani valitsusajal Afganistanis.

"Jätkame sõnavõtmist Afganistani rahva, naiste ja tüdrukute põhiõiguste teemadel," ütles president.

Kõne kestis 18 minutit, pärast seda Biden lahkus, vastamata ajakirjanike küsimustele. Biden siirdus tagasi Camp Davidisse puhkust jätkama.