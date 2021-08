Obama vabastas desertööri vastu Talibani tippjuhi

Obama kinnitas 2014. aastal avalikkusele, et ohtlikud Talibani võitlejad viiakse Katarisse. Samuti lubas Obama, et nad ei hakka Afganistanis probleeme tekitama, teatas The New York Post.

Mitu vabastatud juhti võtsid kohe ühendust Talibaniga. Vabanenud kinnipeetavad moodustasid Kataris Talibani eksiilvalitsuse. Lõpuks tunnustati neid rahukõnelustel ka Talibani ametlike esindajatena.

Vabastatud Talibani võitleja Khairullah Khairkhwa oli osa ametlikust Talibani delegatsioonist, kes pidas USA-ga läbirääkimisi.

"Alustasin džihaadi, et eemaldada oma riigist välisjõud ja luua islamistlik valitsus. Džihaad jätkub seni, kuni saavutame selle eesmärgi poliitilise kokkuleppe kaudu," ütles Khairkhwa.

Khairkhwa oli 1990. aastatel kõrge Talibani juht. Pentagon leidis, et tema vabastamine on liiga ohtlik.

Khairkhwa oli Talibani siseminister. Tema juhtimisel toimusid karmid islamistlikud karistused, kus inimesi loobiti kividega surnuks. Pärast 11. septembrit ta arreteeriti ja saadeti Guantanamo vanglasse. Pentagon süüdistas teda sidemetes Osama bin Ladeniga.

Obama vabastas Khairkhwa vastutasuks selle eest, et Taliban vabastas USA armee sõduri Robert Bergdahli. Hiljem selgus, et Bergdahl oli desertöör ja sõjakohus mõistis ta süüdi.

Selle aasta alguses kinnitas Khairkhwa, et Taliban ei alusta kevadist pealetungi ja ei hakka Afganistani ametnike represseerima. Kandaharist ja Kabulist saabuvad teated tõestavad, et islamistid murdsid oma sõnu.

Pärast Kabuli presidendilossi vallutamist teatas rühm Talibani võitlejaid, et nad korraldavad Kataris elavate võitlejate Afganistani tagasi saatmise. Samuti kiitles tundmatu Talibani võitleja, et ka tema oli vahepeal Guantanamo vanglas.